В Барнауле улицу Профинтерна частично перекрыли из-за аварии на водопроводе

Прорыв на Калинина, 3, оставил без холодной воды десятки домов и административных зданий

09 марта 2026, 11:22, ИА Амител

В Барнауле перекрыли улицу из-за коммунальной аварии / Фото: пресс-служба барнаульского водоканала

Утром 9 марта в центре Барнаула произошла авария на водопроводе. На проспекте Калинина, 3, прорвало трубу диаметром 150 мм. Без холодной воды остались жилые дома и административные здания по нескольким адресам, сообщает "Росводоканал" города.

Под отключение попали:

Калинина, 3;

Ленина, 92 (две четырехэтажки), 105, 107;

Профинтерна, 30, 32;

Свердлова, 78, 80, 82, 84 (восемь трехэтажных домов);

Ленина, 94 (административное здание), 107 (бойлер);

Калинина, 1а/2 (административное здание).

Для устранения повреждения пришлось частично перекрыть улицу Профинтерна — крайнюю левую полосу от проспекта Калинина до дома № 32.

В "Росводоканале" уточнили, что восстановить водоснабжение планируют к 20:30. Заявки на подвоз воды принимают по телефонам 500-101 и 202-200.