В Барнауле улицу Профинтерна частично перекрыли из-за аварии на водопроводе
Прорыв на Калинина, 3, оставил без холодной воды десятки домов и административных зданий
09 марта 2026, 11:22, ИА Амител
В Барнауле перекрыли улицу из-за коммунальной аварии / Фото: пресс-служба барнаульского водоканала
Утром 9 марта в центре Барнаула произошла авария на водопроводе. На проспекте Калинина, 3, прорвало трубу диаметром 150 мм. Без холодной воды остались жилые дома и административные здания по нескольким адресам, сообщает "Росводоканал" города.
Под отключение попали:
- Калинина, 3;
- Ленина, 92 (две четырехэтажки), 105, 107;
- Профинтерна, 30, 32;
- Свердлова, 78, 80, 82, 84 (восемь трехэтажных домов);
- Ленина, 94 (административное здание), 107 (бойлер);
- Калинина, 1а/2 (административное здание).
Для устранения повреждения пришлось частично перекрыть улицу Профинтерна — крайнюю левую полосу от проспекта Калинина до дома № 32.
В "Росводоканале" уточнили, что восстановить водоснабжение планируют к 20:30. Заявки на подвоз воды принимают по телефонам 500-101 и 202-200.
11:35:33 09-03-2026
Ещё 7-го лазили по Деповской.