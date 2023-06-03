В Барнауле жарче, чем везде. О погоде в Алтайском крае 3 июня
Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с
03 июня 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае ночью 3 июня. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, день пройдёт преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле днём от +29 до +31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.
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