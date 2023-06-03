В Барнауле жарче, чем везде. О погоде в Алтайском крае 3 июня

Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с

03 июня 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае ночью 3 июня. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, день пройдёт преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле днём от +29 до +31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.