В барнаульской мэрии объяснили выдачу сырой еды учащимся школы № 133
Ситуация произошла из-за поломки оборудования
12 января 2024, 10:25, ИА Амител
В барнаульской мэрии прокомментировали инцидент в школе № 133, где детям не в первый раз дали на обед сырую курицу. Информация поступила в Муниципальный центр управления города Барнаула, ее передали в Комбинат школьного питания "Глобус". Сейчас специалисты комитета по образованию и представители "Глобуса" уже проводят проверку. Об этом amic.ru рассказали в барнаульской мэрии.
Amic.ru написал о ситуации 11 января. Горожане написали, что детям 11 января в школе № 133 выдали сырую еду. Причем случай был уже не первый. Но так как ранее доказательств этого не было, разбирательства не начинались. 11 января школьники сняли сырую курицу. На возмущения учащихся в столовой предложили обменять порции.
Предварительно комбинат школьного питания "Глобус" уже установил, что ситуация произошла из-за технической поломки оборудования. Недоготовленные блюда выдали шестым и восьмым классам. Как только это обнаружилось, всю продукцию изъяли и вернули на пищеблок.
"На следующей перемене дети были обеспечены горячим питанием в полном объеме. Срыва питания не произошло. Ситуация находится под контролем комитета по образованию и АО "Комбинат школьного питания – Глобус", – отметили в мэрии.
Напомним, что в новом учебном году в барнаульских школах внедрили новое меню для учащихся. В числе новых блюд – творожно-шоколадная запеканка, кнели из курицы и куриные колбаски. Бесплатное горячее питание в текущем учебном году получают порядка 40,5 тысячи учащихся начальных классов.
10:29:40 12-01-2024
Не сырая , а альденте. Детей приобщают к высокой кухни просто
10:54:45 12-01-2024
Гость (10:29:40 12-01-2024) Не сырая , а альденте. Детей приобщают к высокой кухни прост... Это было бы смешно, если бы не было так грустно!
10:30:17 12-01-2024
Это были су-ши!
14:49:14 12-01-2024
Гость (10:30:17 12-01-2024) Это были су-ши! ... Ага! Куринные суши... так сразу бы кинули тушку на толпу и всего делов.
10:30:46 12-01-2024
Это что за дикость?По моему эта сфера нуждается в прокурорской опеке.
10:35:54 12-01-2024
Прикрыть это все
11:00:38 12-01-2024
А работники столовой не заметили, что курица сырая? Кто-нибудь понёс наказание? Почему такое отношение к детям?
11:11:33 12-01-2024
Первый раз заметили, но разобраться не стали. Ужас!
11:22:59 12-01-2024
Сыроедение- путь к здоровью. Почти так же полезно, как вегетарианство, уринотерапия и солнцеедие.
11:30:08 12-01-2024
Гость (11:22:59 12-01-2024) Сыроедение- путь к здоровью. Почти так же полезно, как вегет... Не надо ля-ля. Уринотерапия работает, если вы с деревянной головой живете и не кипятите, то это исключительно ваша проблема. С правильным подходом все работает.
13:12:02 12-01-2024
Гость (11:30:08 12-01-2024) Не надо ля-ля. Уринотерапия работает, если вы с деревянной г... Человек безотходный... А можно узнать - для чего именно нужно кипятить и как долго? С мочой много интересного делали (селитра, отбеливание, размягчитель для кожи, закрепитель для красок, аналог бальзама Вишневского (правда из коровьей)), но именно уваривать для питья человечество массово вроде не стремилось никогда.
13:56:32 12-01-2024
Гость (13:12:02 12-01-2024) Человек безотходный... А можно узнать - для чего именно нужн... Да сколь же вас таких безграмотных трут шкуру в неведенье то?! Вы реально хотите что бы я в 2 словах вам это объяснил?! О гоги! наивная душа...Институты, ученые мужья, тонны литературы на эту тему все подробно рассказывают, а он в 2 словах хочет услышать ответ! Ну, начните сначала с Геннадия Малахова "Уринотерапия" , так сказать популиста как раз для ваших ушей будет понятно, если ученные книги вам сложны для восприятия. И ведь эти люди топчут землю...
14:23:37 12-01-2024
Гость (13:56:32 12-01-2024) Да сколь же вас таких безграмотных трут шкуру в неведенье то... Популяризатора, а не популиста. Ученые книги - они с одной "н" пишутся. И ученые - они мужи, а не мужья))) И, если честно, про клинически доказанную пользу уринотерапии в сочетании институтами по ее исследованию слышу впервые.
14:34:52 12-01-2024
Гость (13:56:32 12-01-2024) Да сколь же вас таких безграмотных трут шкуру в неведенье то... Вы всему, что прочитали, верите? Да и, кстати, как вы ухитрились от принудительной госпитализации открутиться? Вас же холодными обёртываниями, аминазином и электротоком надо лечить, sch - нешуточный диагноз, а весна скоро...
13:13:03 12-01-2024
медиум вэл))))