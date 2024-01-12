В барнаульской мэрии объяснили выдачу сырой еды учащимся школы № 133

Ситуация произошла из-за поломки оборудования

12 января 2024, 10:25, ИА Амител

Недоготовленная курица в школе № 133 / Фото предоставлено барнаульцами

В барнаульской мэрии прокомментировали инцидент в школе № 133, где детям не в первый раз дали на обед сырую курицу. Информация поступила в Муниципальный центр управления города Барнаула, ее передали в Комбинат школьного питания "Глобус". Сейчас специалисты комитета по образованию и представители "Глобуса" уже проводят проверку. Об этом amic.ru рассказали в барнаульской мэрии.

Amic.ru написал о ситуации 11 января. Горожане написали, что детям 11 января в школе № 133 выдали сырую еду. Причем случай был уже не первый. Но так как ранее доказательств этого не было, разбирательства не начинались. 11 января школьники сняли сырую курицу. На возмущения учащихся в столовой предложили обменять порции.

Предварительно комбинат школьного питания "Глобус" уже установил, что ситуация произошла из-за технической поломки оборудования. Недоготовленные блюда выдали шестым и восьмым классам. Как только это обнаружилось, всю продукцию изъяли и вернули на пищеблок.

"На следующей перемене дети были обеспечены горячим питанием в полном объеме. Срыва питания не произошло. Ситуация находится под контролем комитета по образованию и АО "Комбинат школьного питания – Глобус", – отметили в мэрии.

Напомним, что в новом учебном году в барнаульских школах внедрили новое меню для учащихся. В числе новых блюд – творожно-шоколадная запеканка, кнели из курицы и куриные колбаски. Бесплатное горячее питание в текущем учебном году получают порядка 40,5 тысячи учащихся начальных классов.