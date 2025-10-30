В церкви посоветовали не признаваться в измене ради сохранения семьи

Митрополит Томский пояснил, что если признание способно "кого-то соблазнить, кого-то оттолкнуть или что-то разрушить", то лучше обратиться к священнику

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав высказал мнение о том, что открытое признание в супружеской неверности не всегда является необходимым, особенно если оно может привести к разрушению семьи, сообщает "Взгляд". Священнослужитель подчеркнул важность рассудительности в таких ситуациях.

«Куда более важно очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь, покаяться в этом грехе, положить твердое намерение больше никогда к этому не возвращаться», – заявил митрополит.

Он пояснил, что если признание способно "кого-то соблазнить, кого-то оттолкнуть или что-то разрушить", то лучше обратиться за пастырским советом к опытному священнику. По словам владыки, духовный наставник поможет определить, какой путь будет наиболее спасительным для конкретного человека и его семьи.

