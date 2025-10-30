В церкви посоветовали не признаваться в измене ради сохранения семьи
Митрополит Томский пояснил, что если признание способно "кого-то соблазнить, кого-то оттолкнуть или что-то разрушить", то лучше обратиться к священнику
30 октября 2025, 23:02, ИА Амител
Митрополит Томский и Асиновский Ростислав высказал мнение о том, что открытое признание в супружеской неверности не всегда является необходимым, особенно если оно может привести к разрушению семьи, сообщает "Взгляд". Священнослужитель подчеркнул важность рассудительности в таких ситуациях.
«Куда более важно очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь, покаяться в этом грехе, положить твердое намерение больше никогда к этому не возвращаться», – заявил митрополит.
Он пояснил, что если признание способно "кого-то соблазнить, кого-то оттолкнуть или что-то разрушить", то лучше обратиться за пастырским советом к опытному священнику. По словам владыки, духовный наставник поможет определить, какой путь будет наиболее спасительным для конкретного человека и его семьи.
23:16:44 30-10-2025
Иисус кстати , что-то такое говорил
05:02:13 31-10-2025
- "то лучше обратиться за пастырским советом к опытному священнику."---------Попы чудят, как обмануть совесть.
11:01:34 31-10-2025
Попы жгут конкретно!
09:06:50 31-10-2025
Всегда в фильмах бесит, когда признаваться и каяться начинают.
09:06:53 31-10-2025
Помню как Лев Толстой захотел раскрыться и выложил своей невесте - с кем он и как до нее и как гонорею намотал. Короче, свадьбу чуть не сорвал. Несколько лет она еще отойти не могла. Второй ее шок был когда у них уже 11 детей было, а Лев Николаевич решил отказаться от прав на свои книги и всего богатства и жить скромно.