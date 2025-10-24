В РПЦ посоветовали женщинам "быть в аду" во время ПМС и не портить настроение мужчинам

Мужчинам в этот период стоит "надевать бронежилеты и каски"

24 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Священник Павел Островский вызвал волну возмущения своими словами о женщинах во время подкаста на канале "Макарена (50 вопросов)". В выступлении он заявил, что во время месячных женщины "становятся неадекватными" и "не могут совладать с собой".

По мнению Островского, в эти дни они "должны быть в аду" и обязаны заранее предупреждать мужчин, чтобы те "успели подготовиться".

Священник также добавил, что мужчинам в этот период стоит "надевать бронежилеты и каски" и "спасаться" от "нестабильного поведения" женщин.

Высказывание быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурную реакцию пользователей, которые обвинили Островского в сексизме и неуважении к женщинам.

Ранее иерей Кирилл Марковский в интервью журналу "Фома" заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей.