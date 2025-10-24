В РПЦ посоветовали женщинам "быть в аду" во время ПМС и не портить настроение мужчинам
Мужчинам в этот период стоит "надевать бронежилеты и каски"
24 октября 2025, 12:45, ИА Амител
Священник Павел Островский вызвал волну возмущения своими словами о женщинах во время подкаста на канале "Макарена (50 вопросов)". В выступлении он заявил, что во время месячных женщины "становятся неадекватными" и "не могут совладать с собой".
По мнению Островского, в эти дни они "должны быть в аду" и обязаны заранее предупреждать мужчин, чтобы те "успели подготовиться".
Священник также добавил, что мужчинам в этот период стоит "надевать бронежилеты и каски" и "спасаться" от "нестабильного поведения" женщин.
Высказывание быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурную реакцию пользователей, которые обвинили Островского в сексизме и неуважении к женщинам.
Ранее иерей Кирилл Марковский в интервью журналу "Фома" заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей.
одна гражданка написала что вор должен сидеть... и получила штраф
И этот гражданин похоже следующий в очереди на получения штрафа ...
13:06:17 24-10-2025
Идиот клинический.
13:09:31 24-10-2025
Попы жгут...)))
13:36:12 24-10-2025
Гость (13:09:31 24-10-2025) Попы жгут...)))... Пока что нет, но скоро могут начать. И это прискорбно..
13:54:27 24-10-2025
Гость (13:09:31 24-10-2025) Попы жгут...)))... Они всю жизнь жгли. Баб. Считая их ведьмами.
16:39:52 24-10-2025
Гость (13:09:31 24-10-2025) Попы жгут...)))... Всегда жгли. Только раньше их паства была маленькая - все на партсобраниях сидели. Теперь разрешили совмещать - и понеслась...
13:15:18 24-10-2025
ну радует нынче РПЦ - радует.
могут когда хотят, все очень неплохо звучит.
13:25:57 24-10-2025
Истину глаголит батюшка, нет оснований недоверять
13:29:43 24-10-2025
за принижение и унижение женщин, церковь нужно закрыть. На замок. Такое ощущение, что священники - женоненавистники.
13:43:02 24-10-2025
Теперь всё понятно
13:49:03 24-10-2025
священник по невежеству не знает, что и у мужчин тоже есть месячный гормональный цикл, пусть и без кровотечения.
15:19:40 24-10-2025
гость (13:49:03 24-10-2025) священник по невежеству не знает, что и у мужчин тоже есть м... он под ним это и сочинил)))
18:51:19 24-10-2025
Нужен информационный портал, где граждане могли оставлять советы к РПЦ
18:56:17 24-10-2025
есть вещи, которые нельзя выносить на всеобщее обсуждение. Священник знает об этом?