В РПЦ посоветовали женщинам "быть в аду" во время ПМС и не портить настроение мужчинам

Мужчинам в этот период стоит "надевать бронежилеты и каски"

24 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Священник Павел Островский вызвал волну возмущения своими словами о женщинах во время подкаста на канале "Макарена (50 вопросов)". В выступлении он заявил, что во время месячных женщины "становятся неадекватными" и "не могут совладать с собой".

По мнению Островского, в эти дни они "должны быть в аду" и обязаны заранее предупреждать мужчин, чтобы те "успели подготовиться".

Священник также добавил, что мужчинам в этот период стоит "надевать бронежилеты и каски" и "спасаться" от "нестабильного поведения" женщин.

Высказывание быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурную реакцию пользователей, которые обвинили Островского в сексизме и неуважении к женщинам.

Ранее иерей Кирилл Марковский в интервью журналу "Фома" заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей.

Комментарии 14

Avatar Picture
Шинник

12:53:19 24-10-2025

одна гражданка написала что вор должен сидеть... и получила штраф
И этот гражданин похоже следующий в очереди на получения штрафа ...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:17 24-10-2025

Идиот клинический.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:31 24-10-2025

Попы жгут...)))

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:12 24-10-2025

Гость (13:09:31 24-10-2025) Попы жгут...)))... Пока что нет, но скоро могут начать. И это прискорбно..

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:27 24-10-2025

Гость (13:09:31 24-10-2025) Попы жгут...)))... Они всю жизнь жгли. Баб. Считая их ведьмами.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

16:39:52 24-10-2025

Гость (13:09:31 24-10-2025) Попы жгут...)))... Всегда жгли. Только раньше их паства была маленькая - все на партсобраниях сидели. Теперь разрешили совмещать - и понеслась...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:18 24-10-2025

ну радует нынче РПЦ - радует.
могут когда хотят, все очень неплохо звучит.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:57 24-10-2025

Истину глаголит батюшка, нет оснований недоверять

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:29:43 24-10-2025

за принижение и унижение женщин, церковь нужно закрыть. На замок. Такое ощущение, что священники - женоненавистники.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:02 24-10-2025

Теперь всё понятно

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:49:03 24-10-2025

священник по невежеству не знает, что и у мужчин тоже есть месячный гормональный цикл, пусть и без кровотечения.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:40 24-10-2025

гость (13:49:03 24-10-2025) священник по невежеству не знает, что и у мужчин тоже есть м... он под ним это и сочинил)))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:19 24-10-2025

Нужен информационный портал, где граждане могли оставлять советы к РПЦ

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:56:17 24-10-2025

есть вещи, которые нельзя выносить на всеобщее обсуждение. Священник знает об этом?

  11 Нравится
Ответить
