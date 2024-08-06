В Госдуме хотят запретить уменьшать размер премий

Сейчас законодательство позволяет лишать добросовестных сотрудников стимулирующих выплат

06 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий запретить безосновательное уменьшение размера премии добросовестным сотрудникам, сообщает РИА Новости.

"Законопроектом предлагается установить понятие "депремирование" с учетом наличия такого вида выплат в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных правовых актах", – говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас законодательство позволяет работодателям безосновательно уменьшать размер премий и таким образом лишать добросовестных сотрудников стимулирующих выплат.