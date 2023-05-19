В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую

Песков: меры, принятые для улучшения демографической ситуации, пока не дали результата

19 мая 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Меры, принимаемые для улучшения сложившейся демографической ситуации в России, еще не дали желаемого для правительства результата. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель главы государства подчеркнул, что пока ситуация продолжает оставаться тяжелой. Принимаемые государством меры пока не дают необходимого результата. Саму демографическую проблему он назвал одной из главных, с которой сейчас сталкиваются в России.

Песков отметил, что на данный момент работа над исправлением демографической ситуации является одной из приоритетных для российских властей. Вместе с тем, "панацеи" или "волшебной таблетки" в ней нет, а рассчитана она на длительное время, без моментальных результатов.