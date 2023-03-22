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В Омске на балконе нашли тело двухмесячной девочки

Предположительно, смерть не несёт насильственного характера

22 марта 2023, 22:27, ИА Амител

Фото: yuzhno-sakhalinsk.sm-news.ru
Фото: yuzhno-sakhalinsk.sm-news.ru

Тело двухмесячной девочки обнаружили на балконе многоквартирного дома в Омске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.

По словам источника в силовых ведомствах, тело ребёнка нашли вечером 21 марта. По предварительным данным, смерть не носила насильственного характера – девочка перестала дышать, и мать спрятала её на балконе. Возможно, у женщины душевное расстройство, у неё есть ещё один ребёнок.

"Ранее в правоохранительные органы заявление написал знакомый женщины, обративший внимание на длительное отсутствие ребёнка", – добавили в пресс-службе областной прокуратуры. ​

Подробности происшествия устанавливаются следствием. 

Комментарии 2

  • Возможно, у женщины душевное расстройство, у нее есть еще один ребенок.---- возможно?!?! ну нормально. Ребенок перестал дышать, и она вынесла его на балкон!? кто то за сумасшедшими следить будет вобще?!
    22 марта, Гость   Ответить
  • там воздуха больше.
    23 марта, Гость   Ответить
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