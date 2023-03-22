В Омске на балконе нашли тело двухмесячной девочки

Предположительно, смерть не несёт насильственного характера

22 марта 2023, 22:27, ИА Амител

Фото: yuzhno-sakhalinsk.sm-news.ru

Тело двухмесячной девочки обнаружили на балконе многоквартирного дома в Омске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.

По словам источника в силовых ведомствах, тело ребёнка нашли вечером 21 марта. По предварительным данным, смерть не носила насильственного характера – девочка перестала дышать, и мать спрятала её на балконе. Возможно, у женщины душевное расстройство, у неё есть ещё один ребёнок.

"Ранее в правоохранительные органы заявление написал знакомый женщины, обративший внимание на длительное отсутствие ребёнка", – добавили в пресс-службе областной прокуратуры. ​

Подробности происшествия устанавливаются следствием.