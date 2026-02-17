В нескольких городах России появилась британская и польская Coca‑Cola

17 февраля 2026, 10:51, ИА Амител

Coca-Cola и Sprite в магазине / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В ряде российских городов вновь появилась оригинальная Coca‑Cola, произведенная за рубежом. Газировка поступает из трех стран — Великобритании, Польши и Японии. Это выяснили корреспонденты РИА Новости.

В крупных городах — Москве, Санкт‑Петербурге, Красноярске, Улан‑Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале — в продаже можно найти польскую Coca‑Cola в железных банках объемом 0,33 литра. 

В Пятигорске торговые сети предлагают напиток в стеклянной бутылке из Великобритании емкостью 0,2 литра, а в Махачкале встречается британская кола в компактной железной банке на 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске на прилавках представлена Coca‑Cola японского производства в жестяных банках.

Напомним, Coca‑Cola Company была основана в 1892 году, ее штаб‑квартира расположена в Атланте, штат Джорджия, США. Продукция бренда доступна более чем в 200 странах мира.

В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины, а уже в июне сообщила о прекращении продаж и производства напитков под международными брендами — Coca‑Cola, Sprite, Fanta — на территории РФ.

Тем не менее, как показывают текущие наблюдения, импорт оригинальной продукции в отдельных форматах возобновился и охватывает сегодня несколько регионов страны.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola и Starbucks зарегистрировали в России свои товарные знаки. Процедуру регистрации товарных знаков прошли компании The Coca-Cola Company и Starbucks.

Комментарии 13

Гость

10:54:02 17-02-2026

Это напиток предателей России!!!
Выявить всех и осудить за дискредитацию отечественных производителей напитков!!!

Гость

15:07:06 17-02-2026

Смагина с Бочкарей тоже?

Я не Бот

11:11:15 17-02-2026

Это пепси в этом году.
Кока-Кола в 1886 г.
Кока-Кола в 1886 г.

Гость

11:12:46 17-02-2026

опять эту говнищу завезли, это же гликемическая бомба

Маруся

11:17:14 17-02-2026

Попьем дряни, отправим за неё денюжку, а зарубежные ублюдки купят на эту денюжку вооружение и отдадут Украине, которая нас будет бомбить! 👍

Гость

11:40:03 17-02-2026

Купил польскую колу = заправил украинский "Абрамс".
Нужно шире выявлять предателей и вредителей!

Гость

11:44:27 17-02-2026

В Барнауле как никогда не было настоящей, так и нет. Даже в Бурятию завезли. Нашу пробовал - один сахар. Настоящая бодрит, примерно как хороший чай.

Гость

11:16:55 18-02-2026

Гость (11:44:27 17-02-2026) В Барнауле как никогда не было настоящей, так и нет. Даже в ... На новый год белорусскую брали.

Гость

12:08:03 17-02-2026

вот и импортозамещение своего прозодителя

Гость

12:42:17 17-02-2026

А как же иностранца за дверь? Или война с НАТО уже закончилась?

Гость

12:57:55 17-02-2026

Гость (12:42:17 17-02-2026) А как же иностранца за дверь? Или война с НАТО уже закончила... Где вы такое вычитали? Достаточно просто заглянуть в обувные салоны. Моя купила красивые отечественные сапоги, а носит импортные, потому что сколько.

Гость

12:46:56 17-02-2026

а я все думаю, почему все в разнос пошло...
а оно вононо чо
мда, слона-то я и не приметил.

Гость

12:56:29 17-02-2026

странно, в ашане в гэлакси давно польская лежит и никого не колышет

