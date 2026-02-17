В нескольких городах России появилась британская и польская Coca‑Cola

17 февраля 2026, 10:51, ИА Амител

Coca-Cola и Sprite в магазине / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ряде российских городов вновь появилась оригинальная Coca‑Cola, произведенная за рубежом. Газировка поступает из трех стран — Великобритании, Польши и Японии. Это выяснили корреспонденты РИА Новости.

В крупных городах — Москве, Санкт‑Петербурге, Красноярске, Улан‑Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале — в продаже можно найти польскую Coca‑Cola в железных банках объемом 0,33 литра.

В Пятигорске торговые сети предлагают напиток в стеклянной бутылке из Великобритании емкостью 0,2 литра, а в Махачкале встречается британская кола в компактной железной банке на 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске на прилавках представлена Coca‑Cola японского производства в жестяных банках.

Напомним, Coca‑Cola Company была основана в 1892 году, ее штаб‑квартира расположена в Атланте, штат Джорджия, США. Продукция бренда доступна более чем в 200 странах мира.

В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины, а уже в июне сообщила о прекращении продаж и производства напитков под международными брендами — Coca‑Cola, Sprite, Fanta — на территории РФ.

Тем не менее, как показывают текущие наблюдения, импорт оригинальной продукции в отдельных форматах возобновился и охватывает сегодня несколько регионов страны.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola и Starbucks зарегистрировали в России свои товарные знаки. Процедуру регистрации товарных знаков прошли компании The Coca-Cola Company и Starbucks.