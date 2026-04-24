В России призвали разработать ГОСТ для школьных сосисок в тесте
По мнению депутата Милонова, сейчас детей кормят "химозой", а натуральная выпечка без усилителей вкуса была бы менее опасной
24 апреля 2026, 15:45, ИА Амител
Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, в интервью "Абзацу" предложил ввести специальный государственный стандарт для сосисок в тесте, которые продают в школьных буфетах.
Парламентарий считает, что нынешний состав такой выпечки часто не соответствует безопасным нормам. Введение жесткого ГОСТа, по его мнению, не только уменьшит вред для здоровья детей, но и сделает продукт менее "привыкательным" — за счет отказа от искусственных добавок и усилителей вкуса.
«Во-первых, сосиска в тесте — это вкусно. Да, много их давать никому нельзя, но если говорить про школьные сосиски, нужно выработать жесткий ГОСТ. Часто поставщики просто берут какую попало сосиску, заворачивают в тесто — и готово. Нужно прописать, что сосиска должна быть мясной, без сои, а тесто — настоящим. Тогда даже при всей своей изначальной неполезности сосиска не была бы опасной, потому что ее не делали бы из сплошной химии, как сейчас», — пояснил Милонов.
Депутат добавил, что соблюдение стандартов необходимо строго контролировать, а нарушителей — жестко наказывать.
15:49:56 24-04-2026
действительно - абзац.
16:00:09 24-04-2026
А кто попросил то? В России, ну как то безлико. И почему именно на сосиски в тесте, а не на ватрушку или пиццу.
18:04:54 24-04-2026
Так Милонов и попросил!
Так Милонов и попросил!
18:13:09 24-04-2026
Гость (16:00:09 24-04-2026) А кто попросил то? В России, ну как то безлико. И почему име...
есть сосиска в тесте печёные и жареные.
есть сосиска в тесте с картошкой внутри (по-московски)
есть сосиска в тесте с корейской морковкой
16:02:39 24-04-2026
Интересно, кто бенефециар разработок ГОСТов? Чей-то детеныш денежку зарабатывет на этом?
16:14:30 24-04-2026
А почему только для школьников?
Нужно вообще для всех нормальную пищу делать!
16:33:12 24-04-2026
из нормального крс, нормальных фермеров, да
16:29:40 24-04-2026
госту соответствуют например сосиски от брюкке.
вот только где брюкке и где школьная столовка
17:01:52 24-04-2026
Так тогда сосиска в тесте будет стоит как полкрыла самолета и кто будет это финансировать(и да,чем крупнее производство,тем хуже качество)
17:16:39 24-04-2026
так о чем и речь
19:18:54 24-04-2026
в школах и детсадах вообще не должно быть ультрапереработанных продуктов, и сосисок в том числе. а по ГОСТу они должны быть для тех, кто уже сознательно выбирает такую еду.