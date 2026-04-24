В России призвали разработать ГОСТ для школьных сосисок в тесте

По мнению депутата Милонова, сейчас детей кормят "химозой", а натуральная выпечка без усилителей вкуса была бы менее опасной

24 апреля 2026, 15:45, ИА Амител

Сосиски в тесте / Фото: freepik.com / Тимолина

Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, в интервью "Абзацу" предложил ввести специальный государственный стандарт для сосисок в тесте, которые продают в школьных буфетах.

Парламентарий считает, что нынешний состав такой выпечки часто не соответствует безопасным нормам. Введение жесткого ГОСТа, по его мнению, не только уменьшит вред для здоровья детей, но и сделает продукт менее "привыкательным" — за счет отказа от искусственных добавок и усилителей вкуса.

«Во-первых, сосиска в тесте — это вкусно. Да, много их давать никому нельзя, но если говорить про школьные сосиски, нужно выработать жесткий ГОСТ. Часто поставщики просто берут какую попало сосиску, заворачивают в тесто — и готово. Нужно прописать, что сосиска должна быть мясной, без сои, а тесто — настоящим. Тогда даже при всей своей изначальной неполезности сосиска не была бы опасной, потому что ее не делали бы из сплошной химии, как сейчас», — пояснил Милонов.

Депутат добавил, что соблюдение стандартов необходимо строго контролировать, а нарушителей — жестко наказывать.