В России резко упали продажи красной икры
Спрос рухнул на 45%
03 декабря 2025, 15:35, ИА Амител
Спрос на красную икру среди жителей России заметно снизился, свидетельствует исследование, проведенное компанией NTech, о чем сообщает ТАСС.
Выяснилось, что за период девять месяцев 2025 года объемы продаж этого деликатеса уменьшились на 45,1% в натуральном выражении, а в денежном – на 10,1%. Анализируя перспективы рынка, Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech, допустил возможность увеличения оптовых цен на икру, однако отметил, что это в меньшей степени отразится на розничных ценах в предновогодний период.
Также он напомнил о распространенных маркетинговых стратегиях торговых сетей. В частности, накануне праздников ретейлеры нередко делают скидки на некоторые ключевые товары, чтобы привлечь покупателей, которые попутно приобретают и другую продукцию по обычным ценам.
15:44:56 03-12-2025
наверное у людей деньгОв нет
16:04:44 03-12-2025
Гость (15:44:56 03-12-2025) наверное у людей деньгОв нет... Не. Наелись просто. Больше не можем
16:20:05 03-12-2025
Гость (16:04:44 03-12-2025) Не. Наелись просто. Больше не можем ... ага.. уже воротит)))
19:06:38 03-12-2025
Гость (15:44:56 03-12-2025) наверное у людей деньгОв нет... Да наелись просто..
16:07:18 03-12-2025
а я люблю черную и заморскую баклажанную, потому пофиг на красную.
16:15:27 03-12-2025
Мы живем в самой прекрасной стране, и все остальные страны нам завидуют))
16:40:16 03-12-2025
Считаем математику
0.9 : 0.6 =1.5
Получается, цена выросла в полтора раза или на 50%.
Повышаете дальше.
17:53:17 03-12-2025
Ну все как с автотазом - чем меньше продажи, тем выше цену подымают! Лысому же понятно: чтобы корова меньше ела и больше давала молока - ее надо меньше корить и больше доить. Дефективные менеджеры...
20:34:43 03-12-2025
Согласно утверждениям по рыночной экономики-если растет спрос на товар,растет и цена,а если падает спрос,то падать и цена,ждем цену по 3 рубля за кг
23:53:04 03-12-2025
гость (20:34:43 03-12-2025) Согласно утверждениям по рыночной экономики-если растет спро... Не забывайте про себестоимость продукта, если рыночная цена ниже себестоимости, то продукт перестают производить
06:21:19 04-12-2025
Да просто пересадили поедателей икры))))