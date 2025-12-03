НОВОСТИЭкономика

В России резко упали продажи красной икры

Спрос рухнул на 45%

03 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Спрос на красную икру среди жителей России заметно снизился, свидетельствует исследование, проведенное компанией NTech, о чем сообщает ТАСС.

Выяснилось, что за период девять месяцев 2025 года объемы продаж этого деликатеса уменьшились на 45,1% в натуральном выражении, а в денежном – на 10,1%. Анализируя перспективы рынка, Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech, допустил возможность увеличения оптовых цен на икру, однако отметил, что это в меньшей степени отразится на розничных ценах в предновогодний период.

Также он напомнил о распространенных маркетинговых стратегиях торговых сетей. В частности, накануне праздников ретейлеры нередко делают скидки на некоторые ключевые товары, чтобы привлечь покупателей, которые попутно приобретают и другую продукцию по обычным ценам.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

15:44:56 03-12-2025

наверное у людей деньгОв нет

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:44 03-12-2025

Гость (15:44:56 03-12-2025) наверное у людей деньгОв нет... Не. Наелись просто. Больше не можем

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:05 03-12-2025

Гость (16:04:44 03-12-2025) Не. Наелись просто. Больше не можем ... ага.. уже воротит)))

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимонепроходящий

19:06:38 03-12-2025

Гость (15:44:56 03-12-2025) наверное у людей деньгОв нет... Да наелись просто..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:07:18 03-12-2025

а я люблю черную и заморскую баклажанную, потому пофиг на красную.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Джек

16:15:27 03-12-2025

Мы живем в самой прекрасной стране, и все остальные страны нам завидуют))

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:16 03-12-2025

Считаем математику
0.9 : 0.6 =1.5
Получается, цена выросла в полтора раза или на 50%.
Повышаете дальше.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:17 03-12-2025

Ну все как с автотазом - чем меньше продажи, тем выше цену подымают! Лысому же понятно: чтобы корова меньше ела и больше давала молока - ее надо меньше корить и больше доить. Дефективные менеджеры...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:34:43 03-12-2025

Согласно утверждениям по рыночной экономики-если растет спрос на товар,растет и цена,а если падает спрос,то падать и цена,ждем цену по 3 рубля за кг

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:53:04 03-12-2025

гость (20:34:43 03-12-2025) Согласно утверждениям по рыночной экономики-если растет спро... Не забывайте про себестоимость продукта, если рыночная цена ниже себестоимости, то продукт перестают производить

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

06:21:19 04-12-2025

Да просто пересадили поедателей икры))))

  1 Нравится
Ответить
