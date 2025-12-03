В России резко упали продажи красной икры

Спрос рухнул на 45%

03 декабря 2025

Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Спрос на красную икру среди жителей России заметно снизился, свидетельствует исследование, проведенное компанией NTech, о чем сообщает ТАСС.

Выяснилось, что за период девять месяцев 2025 года объемы продаж этого деликатеса уменьшились на 45,1% в натуральном выражении, а в денежном – на 10,1%. Анализируя перспективы рынка, Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech, допустил возможность увеличения оптовых цен на икру, однако отметил, что это в меньшей степени отразится на розничных ценах в предновогодний период.

Также он напомнил о распространенных маркетинговых стратегиях торговых сетей. В частности, накануне праздников ретейлеры нередко делают скидки на некоторые ключевые товары, чтобы привлечь покупателей, которые попутно приобретают и другую продукцию по обычным ценам.