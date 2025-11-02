В России учредили новый профессиональный праздник
День сварщика будут отмечать в последнюю пятницу мая
02 ноября 2025, 18:30, ИА Амител
Сварщик / Фото: fxquadro / freepik.com
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении нового профессионального праздника – Дня сварщика. Как сообщает правительство РФ, праздник будет отмечаться в последнюю пятницу мая.
Инициатива установления праздника поступила от Национального агентства контроля сварки и ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Выбранная дата уже неформально утвердилась в профессиональном сообществе сварщиков.
Минпромторгу поручено до 1 декабря 2025 года закрепить это решение нормативным правовым актом.
19:11:11 02-11-2025
Вот счастье то.
19:32:29 02-11-2025
"Национальное агентство контроля сварки"--------- Вот ведь где бестолочей обитает... Пусть идут и варят, а не костюмы протирают...
21:54:19 02-11-2025
Гость (19:32:29 02-11-2025) "Национальное агентство контроля сварки"--------- Вот ведь г... НАКС-серьезная организация...
22:36:07 02-11-2025
Надо бы в блогеры пойти. Кнопкодавам хорощо платят.
22:43:24 02-11-2025
Лёха и Андрейка, поздравляю вас!)))))
10:38:06 03-11-2025
Светлана (22:43:24 02-11-2025) Лёха и Андрейка, поздравляю вас!)))))... И Ваню!
23:31:30 03-11-2025
Гость (10:38:06 03-11-2025) И Ваню!... у меня только эти два знакомых сварщика)
14:51:47 03-11-2025
Выходной будет? Нет? Тогда пофиг.