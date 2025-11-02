В России учредили новый профессиональный праздник

День сварщика будут отмечать в последнюю пятницу мая

02 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Сварщик / Фото: fxquadro / freepik.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении нового профессионального праздника – Дня сварщика. Как сообщает правительство РФ, праздник будет отмечаться в последнюю пятницу мая.

Инициатива установления праздника поступила от Национального агентства контроля сварки и ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Выбранная дата уже неформально утвердилась в профессиональном сообществе сварщиков.

Минпромторгу поручено до 1 декабря 2025 года закрепить это решение нормативным правовым актом.