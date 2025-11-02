НОВОСТИОбщество

В России учредили новый профессиональный праздник

День сварщика будут отмечать в последнюю пятницу мая

02 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Сварщик / Фото: fxquadro / freepik.com
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении нового профессионального праздника – Дня сварщика. Как сообщает правительство РФ, праздник будет отмечаться в последнюю пятницу мая.

Инициатива установления праздника поступила от Национального агентства контроля сварки и ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Выбранная дата уже неформально утвердилась в профессиональном сообществе сварщиков.

Минпромторгу поручено до 1 декабря 2025 года закрепить это решение нормативным правовым актом. 

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

19:11:11 02-11-2025

Вот счастье то.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:29 02-11-2025

"Национальное агентство контроля сварки"--------- Вот ведь где бестолочей обитает... Пусть идут и варят, а не костюмы протирают...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:54:19 02-11-2025

Гость (19:32:29 02-11-2025) "Национальное агентство контроля сварки"--------- Вот ведь г... НАКС-серьезная организация...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:07 02-11-2025

Надо бы в блогеры пойти. Кнопкодавам хорощо платят.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

22:43:24 02-11-2025

Лёха и Андрейка, поздравляю вас!)))))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:06 03-11-2025

Светлана (22:43:24 02-11-2025) Лёха и Андрейка, поздравляю вас!)))))... И Ваню!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

23:31:30 03-11-2025

Гость (10:38:06 03-11-2025) И Ваню!... у меня только эти два знакомых сварщика)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:47 03-11-2025

Выходной будет? Нет? Тогда пофиг.

  -1 Нравится
Ответить
