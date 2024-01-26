В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

На сегодня аналогичная норма распространяется на родителей-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет

26 января 2024, 07:31, ИА Амител

Государственная Дума / Фото: официальный сайт ГД / duma.gov.ru

Госдума приняла закон о запрете увольнять одиноких матерей и отцов с ребенком до 16 лет, сообщает пресс-служба палаты.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, сейчас эта мера распространяется на родителей-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет.

Как отметил политик, с просьбой внести изменения в законодательство неоднократно обращались избиратели к депутатам.

Ранее депутаты предложили платить россиянам за брак более 20 лет. Подробно рассказали, введут ли в стране такие выплаты, кому именно их предлагают выдавать и сколько денег смогут получать супружеские пары.