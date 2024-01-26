В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
На сегодня аналогичная норма распространяется на родителей-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет
26 января 2024, 07:31, ИА Амител
Государственная Дума / Фото: официальный сайт ГД / duma.gov.ru
Госдума приняла закон о запрете увольнять одиноких матерей и отцов с ребенком до 16 лет, сообщает пресс-служба палаты.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, сейчас эта мера распространяется на родителей-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет.
Как отметил политик, с просьбой внести изменения в законодательство неоднократно обращались избиратели к депутатам.
Ранее депутаты предложили платить россиянам за брак более 20 лет. Подробно рассказали, введут ли в стране такие выплаты, кому именно их предлагают выдавать и сколько денег смогут получать супружеские пары.
08:02:12 26-01-2024
Можно не работать - не уволят.
09:23:14 26-01-2024
Гость (08:02:12 26-01-2024) Можно не работать - не уволят.... Так они так и делают. В основном.
08:20:41 26-01-2024
Пресвятая дева Мария! Спасибо тебе за безмерную заботу о нас! Простых смертных. Спасибо за снисхождение до нас! Радость та какая!?
10:41:36 26-01-2024
Хорошая мотивация не выходить замуж. Родитель одиночка будет и другими льготами пользоваться. Можно семью не создавать! Бездетные и семейные прокормят и отработают за одиночек!
11:16:00 26-01-2024
Гость (10:41:36 26-01-2024) Хорошая мотивация не выходить замуж. Родитель одиночка будет... Так сейчас полным-полно фиктивных разводов. Именно с целью получения всяких пособий. Бают, что в одном чисто российском регионе это вообще уже норма жизни - быть матерью одиночкой без всего)
11:12:07 26-01-2024
как результат, работодатели одиночек даже принимать на работу не будут. Встаньте на их место - кормить паразита, который не работает? Я, конечно, не про всех,но такие будут
12:27:33 26-01-2024
Гость (11:12:07 26-01-2024) как результат, работодатели одиночек даже принимать на работ... Не переживайте, следующий шаг - запретят отказывать на собеседованиях.
14:53:35 26-01-2024
ура, подаю на развод и хрен меня уволят. жить будем дальше. мы же именно одиноких поддерживаем и разводы?