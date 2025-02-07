В штатном режиме. В сети "Светофор" прокомментировали слухи о возможном закрытии

Магазины могут прекратить работу из-за ликвидации юрлица, которое управляет торговыми точками в некоторых регионах страны

07 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Магазины "Светофор" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские магазины сети "Светофор" работают без изменений. Об этом amic.ru сообщила региональный руководитель "Светофора" в Алтайском крае Марина Кротова.

"Мы работаем в штатном режиме, без изменений, у нас нет никакой информации от нашего руководства", – отметила она.

Напомним, что ФНС приступила к ликвидации компании "Инвест стандарт", которая управляет частью магазинов "Светофор" в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Официальная причина – недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации.

По предварительным оценкам, ликвидация юрлица может привести к закрытию более 4000 магазинов. Информации о том, коснется ли это точек в Сибирском округе, пока нет. Ранее супермаркеты попали под масштабную проверку надзорных органов.

Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала в барнаульских магазинах сети "Светофор" и сняла, что сейчас происходит в торговых точках.