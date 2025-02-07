В штатном режиме. В сети "Светофор" прокомментировали слухи о возможном закрытии
Магазины могут прекратить работу из-за ликвидации юрлица, которое управляет торговыми точками в некоторых регионах страны
07 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
Алтайские магазины сети "Светофор" работают без изменений. Об этом amic.ru сообщила региональный руководитель "Светофора" в Алтайском крае Марина Кротова.
"Мы работаем в штатном режиме, без изменений, у нас нет никакой информации от нашего руководства", – отметила она.
Напомним, что ФНС приступила к ликвидации компании "Инвест стандарт", которая управляет частью магазинов "Светофор" в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Официальная причина – недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации.
По предварительным оценкам, ликвидация юрлица может привести к закрытию более 4000 магазинов. Информации о том, коснется ли это точек в Сибирском округе, пока нет. Ранее супермаркеты попали под масштабную проверку надзорных органов.
Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала в барнаульских магазинах сети "Светофор" и сняла, что сейчас происходит в торговых точках.
14:15:48 07-02-2025
Мелочи. Сменят название и всё дела.
14:25:45 07-02-2025
Всем нужны продукты с маленькой наценкой,это конкуренты с наценкой 200% ,такие как пятерка и лента,спят и видят,что светофор закроют. А люди хотят жить нормально, поэтому светофор будет жить,даже не сомневаемся.
14:28:17 07-02-2025
"Светофор" - наше всё!!! А так-же "Маяк","Чижик"
16:53:50 07-02-2025
Ну как в штатном?.. У России, например, две недели назад закрылся.
09:16:41 09-02-2025
Гость (16:53:50 07-02-2025) Ну как в штатном?.. У России, например, две недели назад зак... У России закрылся временно на период ремонта здания. По этому поводу даже решение Арбитража есть. Не смог собственник , Светофор из этого здания выгнать.
13:04:48 08-02-2025
Доберутся и до этих...
10:14:07 09-02-2025
ФНС проявляет усердие не согласующееся с ее предназначением. Следует местной власти отреагировать на подобные действия ФНС. Но видно им "неудобно", можно лишиться кресла. Тогда нужно самим пикетировать ФНС. В конце концом собрать подписи и лишить ФНС возможности ликвидировать предприятия по мелочным пустякам.