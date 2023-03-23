В Сибири от проблем с сердцем умер годовалый мальчик, которого лечили от ОРВИ

После смерти поставили диагноз – стеноз аортального клапана

23 марта 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Новосибирской области считает, что в смерти её годовалого сына могут быть виновны врачи районной больницы, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала мать ребёнка, сыну резко стало плохо: его начало тошнить, даже воды попить не мог, а потом начал белеть и задыхаться. Скорая помощь увезла мальчика в районную больницу, где его начали лечить от ОРВИ.

"С чего они взяли, что у ребёнка ОРВИ, я до сих пор не понимаю. У сына не было ни температуры, ни насморка, ни кашля – никаких симптомов. Но ему дали антибиотик, поставили свечи от температуры. Почему они даже не предположили, что у ребёнка проблемы с сердцем, не обследовали, я не знаю", – отметила женщина.

Следующие несколько часов ребёнку становилось только хуже. Его отправили в областную больницу в Новосибирск. Но с прежним диагнозом – ОРВИ.

"Там сын стал очень сильно задыхаться, его экстренно забрали в реанимацию. Примерно через два часа мне сообщили, что он умер", – рассказала мать ребёнка.

После смерти поставили диагноз – стеноз аортального клапана. Сибирячка уверена, что если бы в больнице не поставили диагноз ОРВИ, то сын был бы жив. Женщина намерена писать заявление в Следственный комитет.