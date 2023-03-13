НОВОСТИНаука и образование

Острую нехватку учителей и воспитателей испытывают на Алтае

Власти обсуждают возможные методы стимулирования молодых педагогов

13 марта 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Острую нехватку сотрудников образовательных учреждений испытывают в Горно-Алтайске. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Мэр города Ольга Сафронова рассказала о том, что на данный момент в школах свободны 34 рабочих места, в сфере дополнительного образования есть четыре вакансии, а в детских садах не хватает 90 воспитателей.

Городские власти обсуждают возможные методы стимулирования молодых специалистов, чтобы они охотнее шли работать по профессии.

Сафронова поручила провести "большую работу по формированию кадровой политики города в сфере образования".

Ранее сообщалось, что в России задумались о защите учителей от травли.

Комментарии 20

  • А учителя испытывают острую нехватку денег с той "зарплатой" что им предлагают. Хе-хе
    13 марта, Гость   Ответить
  • "Спасибо" за это невменяемым мамашкам!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Платить больше не пробовали?
    13 марта, Гость   Ответить
  • А какая вообще зарплата у учителей? Хотя бы 30 есть?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Одним лишь повышением зарплаты проблему не решить. Поезд ушёл ...
    13 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, когда ни будь напишут? " Не хватает чиновников"
    13 марта, Гость   Ответить
  • Зарплату поднять не пытаются даже! Главное ЗП начальства , а работников найдем, очередь же под забором лежит!
    13 марта, Гость   Ответить
  • У меня сейчас ребенок учится в школе. Школа в центре Барнаула. Меньше 30 тысяч там никто не получает. У нашей классной 45 выходит, сама говорила. Жить можно.
    13 марта, Гость   Ответить
  • По совету Д.А. Медведева учителя и воспитатели уходят в бизнес.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Недавно наткнулся на вакансию - преподаватель в ВУЗ на 0,25 ставки читать лекции - целых 4800 за месяц! А нагрузка точно не 0,25 ставки судя из описания.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Я учителем работаю, у меня почти 50 000. Это на две ставки + подработки по совместительству (можно на стороне брать полставки+300 часов)+репетиторство. К занятиям не готовлюсь вообще, некогда. Пусть учебник переписывают, там все правильно изложено. Недавно в магазине со мной поздоровалась девочка, спросил где она учится. Оказывается я ее классный руководитель. Бывает :) Я посчитал, у меня 385 учеников (если учесть всех у кого я веду занятия). А когда учился в университете, то мне рассказывали про педагогику и мол, что каждый урок это как представление в театре для детей. Это если за 17 000 на одну ставку выкладываться. Или для детей обеспеченных родителей в школе, где платят.
    13 марта, Гость   Ответить
  • "Спасибо" за это невменяемым мамашкам! - А папашкам? Или они, как обычно, детьми не занимаются? А ежели серьезно, то вот вам демографическая политика во всей красе. Но вы рожайте, рожайте. А потом не будет вам ни детских садов, ни школ нормальных. И еще вас же в этом и обвиним - дескать, это вы сами виноваты, а мы вас вообще рожать не просили.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так и есть, сумма правильнач
    13 марта, Гость   Ответить
  • учителя - кто хочет, тот зарабатывпет. а кто лентяй, так они нигде не зарабатывают
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, работает на 3 ставки? Глаза красные и волосы в разные стороны? Ещё и классное руководство? Угу. Достойно
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вы ж учитель, правда?
    13 марта, Гость   Ответить
  • А если на 4 ставки... да репетиторов.. (ставка 18 часов если в день 15 уроков вести.. жаль столько не бывает..2 смены всего 14 часов. Пришёл к 7-30 и ушёл 20 -00 ). Так деньжищь то сколько!!!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, работает на 3 ставки--- да врёт он. Я работаю на 1 ставку (Русский язык и литература) + классное руководство. 45 000. Плюс репетиторство (300 р /час.) -4 часа в неделю. Живу в селе. Стаж 12 лет
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, работая на одну ставку, никогда 45000 получать не будешь!!! Даже с классным руководством! Даже имея стаж и категорию..
    13 марта, Гость   Ответить
  • В сёлах районный коэффициент больше,чем в городе. Поэтому при сходных нагрузках, заработная плата в селе у учителя выше. Если не ошибаюсь, в Барнауле районный коэффициент 15 %, а сёлах Алтайского края 25%.
    13 марта, Гость   Ответить
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