Острую нехватку учителей и воспитателей испытывают на Алтае

Власти обсуждают возможные методы стимулирования молодых педагогов

13 марта 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Острую нехватку сотрудников образовательных учреждений испытывают в Горно-Алтайске. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Мэр города Ольга Сафронова рассказала о том, что на данный момент в школах свободны 34 рабочих места, в сфере дополнительного образования есть четыре вакансии, а в детских садах не хватает 90 воспитателей.

Городские власти обсуждают возможные методы стимулирования молодых специалистов, чтобы они охотнее шли работать по профессии.

Сафронова поручила провести "большую работу по формированию кадровой политики города в сфере образования".

Ранее сообщалось, что в России задумались о защите учителей от травли.