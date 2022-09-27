Что известно о смерти певца Бориса Моисеева?

Известный российский певец Борис Моисеев скончался 27 сентября. Об этом изданию РИА Новости сообщил арт-директор артиста. Подробностей о смерти шоумена пока немного. Но известно, что у него уже были серьезные проблемы со здоровьем.

О том, что известно о смерти Бориса Моисеева и от чего он умер, — в материале amic.ru.

Правда ли, что Борис Моисеев умер?

Да. Об этом 27 сентября сообщил арт-директор певца Сергей Горох.

«Да, это так... Сегодня в 2 часа», — сказал Горох журналистам РИА Новости.

Как пишет Mash, Моисеев умер в Москве. Горох обнаружил певца без сознания в его собственной квартире на Краснопролетарской улице, когда пришел проведать. Арт-директор вызвал скорую, но медики лишь были вынуждены констатировать смерть.

От чего скончался Борис Моисеев?

Причину смерти пока тоже не называют.

Когда прощание с Борисом Моисеевым и похороны?

Когда будут похороны Моисеева и прощание с ним, тоже неизвестно. Информации пока нет, рассказал журналистам Горох.

Чем болел Борис Моисеев?

Ранее Борис Моисеев уже перенес два инсульта: в 2010-м и 2015-м. После этого артист перестал появляться на публике. СМИ сообщали, что певец с трудом передвигается и разговаривает.

Весной 2021-го года Борис Моисеев впервые вышел в свет после проблем со здоровьем. Он появился на дне рождения Кристины Орбакайте. Как пишет Life, артист тогда всячески скрывал последствия перенесенных инсультов. В частности, он позировал фотографам в черной маске, которая скрывала половину лица.

Чем Борис Моисеев запомнился публике?

Борис Моисеев — заслуженный артист России. Это знаменитый советский и российский певец, шоумен, хореограф и киноактер.

Родился 4 марта 1954 года в Могилёве, Беларусь.

Главные хиты, благодаря которым прославился Борис Моисеев — «Голубая Луна», «Глухонемая любовь» и «Щелкунчик».