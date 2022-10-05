Что такое контртеррористическая операция? Чем КТО отличается от СВО?

Рассказываем, чем отличается КТО от СВО. К чему нужно приготовиться россиянам из-за введения режима КТО? Могут ли отключать или прослушивать телефоны при КТО? Могут ли запретить ездить на машинах во время КТО? Будут ли останавливать на улице?

5 октября 2022, 17:33

5 октября в Сети распространялась информация о возможном введении президентом Владимиром Путиным режима КТО в России в связи с присоединением четырёх новых территорий. В Кремле эти сообщения опровергли. Рассказываем, что такое КТО, кто объявляет такой режим и где его можно ввести. Каким ограничениям могут подвергнуться граждане, находящиеся в зоне проведения контртеррористической операции.

Что значит режим КТО? Что такое режим контртеррористической операции?

Режим контртеррористической операции (КТО) — это особый правовой режим, который устанавливается на какой-либо местности, где проводится контртеррористическая операция. КТО вводится для пресечения или раскрытия террористического акта или актов, а также с целью минимизировать последствия этих незаконных действий.

Законодательно правовой режим КТО регулируется статьями 11-18 Федерального закона № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года.

Что такое контртеррористическая операция?

Под контртеррористической операцией подразумевают совокупность согласованных по цели, месту и времени особых действий, направленных на пресечение террористических акций, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий террористической акции.

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Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности.

КТО может проводится в каком-то локальном месте или быть распространена на целый регион или на несколько регионов России.

Кто вводит и отменяет режим КТО? Кто руководит контртеррористической операцией?

Такой режим по закону вводится и отменяется решением главы ФСБ. Также его может принять другое уполномоченное лицо этой службы. При этом принявший решение о начале такой операции объявляет и о её окончании, а также руководит ходом КТО.

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Если контртеррористическая операция не локального масштаба, а очень крупная (то есть требует больших ресурсов или распространяется на значительную территорию), директор ФСБ должен уведомить о её проведении президента РФ, председателя федерального правительства и спикеров Госдумы и Совфеда, а также генерального прокурора.

Решение об окончании КТО объявляют, когда пресечён сам теракт и уже нет угрозы жизни и здоровью людей, их интересам и имуществу.

Какие службы участвуют в КТО?

ФСБ уполномочено создавать специальную группировку для проведения контртеррористической операции. В эту группировку служба может включать военнослужащих из Вооружённых сил, нацгвардию, полицию, сотрудников МЧС и других ведомств.

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Руководитель КТО создаёт оперативный штаб, который занимается планированием и координацией участвующих в операции сил из различных служб и ведомств.

Какие ограничения вводятся на территориях, где объявлен режим КТО?

В зоне проведения контртеррористической операции силовые структуры могут ввести ряд ограничений для граждан. В законе «О противодействии терроризму» выделено 14 пунктов таких ограничений:

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;
2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;
3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;
4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов;
5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством Российской Федерации;
6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;
7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи;
8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введён правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;
9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий;
10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;
11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;
12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введён правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;
13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности.

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Что значит СВО. Что такое специальная военная операция?

СВО — специальная военная операция. Эта операция была объявлена президентом России после начала военных действий на территории Украины и на неосвобождённых территориях ДНР и ЛНР 24 февраля 2022 года.

Эту операцию проводят Вооружённые силы РФ, частично в ней участвуют и представители других силовых ведомств. Также в СВО задействованы вооружённые силы союзников — народных милиций ДНР и ЛНР.

В качестве целей СВО Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины, освобождение и защита Донбасса.

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