23 июня стало известно о смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Вокальный коллектив просуществовал недолго, но быстро стал культовым в 80-е и 90-е. Его лидер, еще будучи подростком, влюбил в себя всю страну (женскую ее часть — точно). Песни, которые пел Шатунов, до сих пор известны почти каждому жителю нашей страны. Хотя детство у него было непростое — родители отказались от мальчика, из-за чего он оказался в детдоме.

О том, как провинциальный подросток смог очаровать всю страну и из-за чего оборвалась его жизнь, — в материале amic.ru.

Мальчик из детдома

Юрий Шатунов родился в башкирском городе Кумертау 6 сентября 1973 года. Его родители не смогли ужиться вместе и быстро разошлись. Они развелись, когда Юре было три года. Мать мальчика, Вера Шатунова, дала ему свою фамилию и отправила к бабушке с дедушкой.

Дед умер через год. После этого мальчик вместе с матерью переехал в деревню Савельевку. Юра рос непослушным, часто конфликтовал с мамой и сбегал из дома. Нередко его находили дома у бабушки.

До 11 лет Юрий Шатунов учился в сельской школе. Но к этому моменту мать будущего артиста тяжело заболела, из-за чего перевела сына в школу-интернет. Она умерла в 1984 году. Мальчик остался один.

Отец не изъявил желания заняться воспитанием ребенка, поэтому этим занималась его тётя. Но и у нее Шатунов прижиться не смог. Известно, что в те времена мальчик убегал и бродяжничал.

Судьбоносной для него стала встреча с Валентиной Тазекеновой, которая работала директором детдома в селе Акбулак в Оренбургской области. Она так прониклась историей мальчика, что уговорила комиссию зачислить его в детский дом. Подросток и директор очень сблизились. Когда она перевелась из Акбулака в детский дом в Оренбурге, Юра последовал за ней.

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«Ласковый май»

Именно в Оренбурге начался творческий путь артиста. Там подросток Юра познакомился с Сергеем Кузнецовым, который заведовал музыкальным кружком интерната. Мужчина писал песни и как раз искал для них исполнителя. Его поразило, как чисто поет Юра. Сначала он написал несколько произведений специально для мальчика, а потом решил основать группу «Ласковый май».

Впервые коллектив выступил на публике в 1986-м на сцене Оренбургского дома культуры. Уже после первого концерта у группы появились поклонники: девушки не могли устоять перед голосом и приятной внешностью Шатунова. Следующие два года «Ласковый май» выступал на всех дискотеках города, а в 1988 записал первый альбом — «Белые розы».

Переезд в Москву и всенародная любовь

Впрочем, когда говорят о бешеной популярности «Ласкового мая», вспоминают вовсе не Сергея Кузнецова, а продюсера Андрея Разина. Дело в том, что в 1988 году Кузнецов придумал хитрый способ «раскрутить» своих подопечных: он договорился, чтобы песни «Ласкового мая» звучали в поездах. Там Андрей Разин и услышал Шатунова. Тогда он как раз искал новые таланты, поэтому отправился на поиски талантливого мальчика. Впрочем, нашел он Юрия не сразу: мальчик в очередной раз был «в бегах». Только через несколько месяцев подростка привезли в столицу. Все участники группы перевелись в московский детдом.

После этого коллектив начал работу над новым материалом. После переезда в Москву «Ласковый май» выпустил десятки песен и обрел сумасшедшую популярность. Группа несколько раз проехала с концертами всю страну. Особенно без ума от исполнителей были девушки. Само собой, больше всего им нравится лидер — юный красавец Юра Шатунов с тонким голосом.

К артисту очень быстро пришли и слава, и деньги. Песни «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» до сих пор знакомы практически каждому жителю нашей страны. В 80-е и 90-е они были безоговорочными хитами.

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Уход из группы

Впрочем, Шатунова столь ранний успех, как оказалось, напрягал. Особенно ему не нравился образ «мальчика из детдома», который намертво к нему приклеилось. Как только Юрию исполнилось 18, он покинул группу. «Ласковый май» с Шатуновым в составе просуществовал всего пять лет — с 1986-го по 1991-й.

Уже в 1992 году Юрий Шатунов начал выступать сольно. Но певец очень быстро понял, что былой славы уже нет. Те толпы народа, которые приходили на «Ласковый май», в одиночку собирать не получалось. Тогда Шатунов уехал в Германию. Конец 90-х он провел за рубежом, обучаясь на звукорежиссера.

Затем артист вернулся в Россию и вновь начал выступать. Впрочем, репертуар Шатунова был уже совсем другим. Аудитория певца стала ощутимо меньше. Он продолжил петь, но успех своей первой группы повторить не смог.

Личная жизнь

Свою любовь Шатунов встретил в 2000 году, когда переехал в Германию. Его избранницей стала девушка по имени Светлана, которая работала юристом. После шести лет отношений пара поженилась. Произошло это после рождения у Шатуновых сына Дэнниса. В 2013 году Шатунов вновь стал отцом: у пары родилась дочь Эстелла.

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Внезапная смерть

Юрия Шатунова не стало ночью 23 июня 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь певца Аркадий Кудряшов.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — цитирует Кудряшова ТАСС.

Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт миокарда. При этом ранее ни о каких проблемах Шатунова с сердцем СМИ не сообщали. Было лишь известно, что у певца с детства слабые легкие.

А в 2020-м году он угодил на операционный стол из-за зубного заболевания. Тогда исполнителя госпитализировали прямо во время гастролей.

Артист скончался в возрасте 48 лет. О том, когда состоится прощание с Юрием Шатуновым, пока ничего неизвестно.