Как будут оплачивать ипотеку те, кто попал под мобилизацию?

Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в России частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность. Те, кто точно попадает под первую волну мобилизации, уже задались вопросом, что делать с кредитами и ипотеками.

Ситуацию частично прояснили в комитете Госдумы по обороне. О том, как платить ипотеку мобилизованным, — в материале amic.ru.

Должен ли я платить ипотеку, если меня мобилизовали на военную службу?

Да. В законе о мобилизации нет пунктов, которые освобождали бы мобилизованного гражданина от кредитных обязательств. Так что даже если вас призовут в армию, вам придётся по-прежнему оплачивать все свои задолженности.

Откуда мне взять деньги на ипотеку?

Никаких проблем и сложностей не возникнет, заверил депутат Госдумы и глава комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, денег, которые будут получать мобилизованные, вполне хватит на погашение ипотеки и кредитов.

«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — сказал Картаполов журналистам Life.

Как я буду платить, если меня заберут в армию?

Один из вариантов — подключить автоплатёж на ту карту, куда вам будет приходить денежное довольствие.

Сколько будут получать мобилизованные?

По суммам депутат Картаполов журналистов не сориентировал. Лишь заметил, что получка будет «очень высокой».

Ожидается, что мобилизованные будут получать не меньше контрактников, которые уже участвуют в спецоперации. У них выплаты ранжированные и зависят от множества факторов.

Более подробная информация о том, сколько будут получать мобилизованные, появится позднее.

Есть ли шанс, что меня освободят от оплаты ипотеки?

Это будет зависеть от того, примут ли в правительстве какие-то дополнительные законодательные акты. Пока информации об этом нет, поэтому ипотеку оплачивать всё-таки придётся.

Когда появится более точная информация?

Подробная информация о том, сколько будут получать мобилизованные и как они будут гасить кредиты и ипотеку, появится в ближайшее время.