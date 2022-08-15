Когда Instagram* разблокируют в России?

Уже более пяти месяцев доступ к Instagram* закрыт на территории России. Деятельность компании Meta**, которой принадлежит соцсеть, признали экстремистской в марте 2022 года. Впрочем, продолжаются разговоры о том, когда и при каких условиях доступ к Instagram* могут восстановить. Совсем недавно об этом высказались и в Госдуме.

О том, когда Instagram* могут разблокировать в России и что для этого нужно, — в материале amic.ru.

Правда ли, что Instagram* в России могут разблокировать?

Отчасти. Такой сценарий возможен, допустил депутат Госдумы, замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин. Об этом он заявил 12 августа, отвечая на вопросы Telegram-канала «Диалог».

Когда это может произойти?

Никаких временных рамок депутат не назвал. По словам Горелкина, прежде всего Instagram* должен «достичь конструктивного взаимодействия» с российским регулятором. Тогда можно будет говорить о разблокировке. Но пока никакой ясности нет.

Что нужно для того, чтобы Instagram* разблокировали?

Горелкин сообщил, что для снятия ограничений с соцсети необходимо выполнить два условия.

«Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», — цитирует депутата Госдумы ТАСС.

Пока ничего из этого не произошло. Так что разблокировка Instagram* остаётся лишь теорией.

Почему соцсеть вообще оказалась под запретом?

Суд ограничил доступ к Instagram* по требованию Генпрокуратуры РФ. Причиной стало странное решение корпорации Meta**, которая 11 марта официально разрешила пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. В руководстве тогда ещё отметили, что можно «выплёскивать» пар только против военных, а не гражданского населения.

Генпрокуратура усмотрела в таком решении американской компании явные признаки экстремистской деятельности и обратилась в суд. Роскомнадзор незамедлительно внёс Instagram* в список запрещённых.

Американская компания просила суд провести лингвистическую экспертизу высказываний, которые послужили основанием для разбирательства, но получила отказ. Решение суда вступило в силу с 21 марта 2022 года. С тех пор Instagram* признан экстремистским на территории РФ.

*Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.

**Meta — материнская компания Instagram. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.