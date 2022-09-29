Правда ли, что самозанятые в России тоже смогут ходить на оплачиваемые больничные?

Самозанятые в России тоже смогут официально ходить на больничные начиная с 2023 года и даже получать выплаты за период временной нетрудоспособности. Однако платить взносы им придётся самостоятельно. Минтруд РФ разработал для них государственную систему добровольного страхования. Какие взносы им придётся платить, какие случаи будут считаться страховыми, сколько составит выплата по больничному и чем это выгодно, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Сколько нужно будет платить за свой больничный самозанятым?

Известно, что размер взноса будет фиксированным. То есть абсолютно не важно, зарабатывает самозанятый в месяц 20 или 200 тысяч рублей. Всем придётся платить в год по 15 тысяч или ежемесячно по 1,2 тысячи рублей. Таковы условия государственной системы добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности самозанятых, которое разработало Министерство труда в России. Ожидается, что она начнёт работать в 2023 году, сообщает «Коммерсант». В ведомстве предполагают, что её участниками станут порядка двух миллионов человек.

А сколько составит выплата по больничному?

Ежемесячные выплаты в первый год отчисления взносов будут колебаться от 13 до 22 тысяч рублей, во второй — от 19 до 32,4 тысячи рублей. То есть человеку будет выгодно вкладываться в свой больничный, так как по факту он может получить даже больше, чем заплатил.

Так сколько в итоге заплатят: 13 или 22 тысячи?

Точной цифры мы назвать вам не сможем, так как выплаты по больничному листу будут варьироваться. На их размер будет влиять страховой стаж и период уплаты взносов. То есть чем больше и дольше самозанятый платит, тем, соответственно, и выше размер пособия.

Например, в первый год при уплате взносов от 6 до 12 месяцев и трудовом стаже более восьми лет по больничному предлагается выплачивать 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7, то есть 22,7 тыс. рублей в месяц, при стаже от 5 до 8 лет — 80% (18,1 тыс. рублей), при стаже до пяти лет — 60% (13,6 тыс. рублей). После года уплаты взносов данные выплаты вырастут до 32,4 тыс. рублей, 25,9 тыс. рублей и 19,4 тыс. рублей соответственно.

Если заболеет ребёнок, я смогу пойти на больничный по уходу за ним?

Сможете. Самозанятым будет положен оплачиваемый больничный, если он заболеет сам, его ребёнок или другой член семьи, который нуждается в уходе. Полный список страховых случаев по новому виду страхования Минтруда включает в себя десять жизненных ситуаций. Помимо тех, что мы уже указали, в него входят:

— травма;

— аборт;

— процедура экстракорпорального оплодотворения;

— протезирование;

— лечение в санаторно-курортных организациях после стационарного лечения;

— карантин застрахованного, его ребёнка-дошкольника в возрасте до 7 лет или недееспособного члена семьи.

А как стать участником этой программы?

Нужно немного подождать, это станет возможно в ближайшее время. О старте госсистемы добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности Минтруд сообщит дополнительно. Но уже сейчас известно, что желающие застраховаться смогут сделать это в приложении «Мой налог». Взносы можно будет либо перечислять собственноручно, либо установить автоплатёж.

Сколько дней за год самозанятый сможет быть на больничном?

Здесь нет никаких ограничений. На больничный можно будет ходить столько раз, сколько потребуется. Пособие по временной нетрудоспособности оплатят за все официальные больничные. Выплата застрахованному будет поступать на выбранный им банковский счёт в срок до десяти рабочих дней.

А если я не хочу платить никакие взносы, меня могут заставить?

Нет. Эта программа добровольная и каждый самозанятый самостоятельно решает, будет он в ней участвовать или нет.