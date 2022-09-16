Правда ли, что в России разрешат продажу рецептурных препаратов через интернет?

Лекарства, которые отпускаются только по рецепту врача, скоро можно будет купить в России через интернет. Законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме, и эксперимент обещают запустить уже с марта 2023 года, но не везде. В каких регионах планируют «обкатывать» новую схему, смогут ли льготники заказывать таким способом препараты и какие лекарства дистанционно купить не получится ни у кого, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Где в России начнут продавать рецептурные препараты через интернет?

Розничную продажу рецептурных лекарств через интернет хотят сделать доступной по всей России. Но на первом этапе систему решили протестировать в Москве, Белгородской и Московской областях. Там эксперимент запустят с 1 марта 2023 года, и продлится он три года. Пока законопроект прошёл только первое чтение и не исключено, что ко второму список регионов-участников могут расширить, сообщает «Российская газета».

Антибиотики можно будет заказывать через интернет?

Если у вас будет на них рецепт, можно. Окончательный список препаратов утвердит Минздрав.

Но уже сейчас точно известно, что заказать с доставкой на дом не получится медикаменты, содержащие наркотические или психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества и др.

Спиртосодержащие лекарства с объёмной долей этилового спирта свыше 25%, иммунобиологические с режимом хранения ниже -15°C и те, что готовят аптеки, тоже в «стоп-листе».

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А льготники тоже смогут заказывать лекарства на дом?

Нет. Продавать онлайн лекарства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, льготникам не будут.

А как будут проверять, что рецепт действительно мой?

Перед тем как доставщик передаст клиенту заказ, он попросит предъявить паспорт и рецепт (он, кстати, может быть и электронным). Лекарства отдадут, только если данные совпадут.

Зачем решили продавать лекарства через интернет?

Во-первых, это очень удобно. Во-вторых, в стране много одиноких и маломобильных граждан, для которых поход в аптеку даётся с трудом, а порой и в принципе невозможен.

Кроме того, во время пандемии коронавируса в 2020 году многие люди, соблюдая изоляцию, не могли купить нужные лекарства. Для кого-то это был вопрос жизни и смерти.

В стране уже принят закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. Скоро заказать с доставкой на дом можно будет и рецептурные препараты.