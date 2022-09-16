Правда ли, что в России разрешат продажу рецептурных препаратов через интернет?
Если эксперимент окажется удачным, купить, например, антибиотики, можно будет не выходя из дома
Лекарства, которые отпускаются только по рецепту врача, скоро можно будет купить в России через интернет. Законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме, и эксперимент обещают запустить уже с марта 2023 года, но не везде. В каких регионах планируют «обкатывать» новую схему, смогут ли льготники заказывать таким способом препараты и какие лекарства дистанционно купить не получится ни у кого, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».
Где в России начнут продавать рецептурные препараты через интернет?
Розничную продажу рецептурных лекарств через интернет хотят сделать доступной по всей России. Но на первом этапе систему решили протестировать в Москве, Белгородской и Московской областях. Там эксперимент запустят с 1 марта 2023 года, и продлится он три года. Пока законопроект прошёл только первое чтение и не исключено, что ко второму список регионов-участников могут расширить, сообщает «Российская газета».
Антибиотики можно будет заказывать через интернет?
Если у вас будет на них рецепт, можно. Окончательный список препаратов утвердит Минздрав.
Но уже сейчас точно известно, что заказать с доставкой на дом не получится медикаменты, содержащие наркотические или психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества и др.
Спиртосодержащие лекарства с объёмной долей этилового спирта свыше 25%, иммунобиологические с режимом хранения ниже -15°C и те, что готовят аптеки, тоже в «стоп-листе».
А льготники тоже смогут заказывать лекарства на дом?
Нет. Продавать онлайн лекарства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, льготникам не будут.
А как будут проверять, что рецепт действительно мой?
Перед тем как доставщик передаст клиенту заказ, он попросит предъявить паспорт и рецепт (он, кстати, может быть и электронным). Лекарства отдадут, только если данные совпадут.
Зачем решили продавать лекарства через интернет?
Во-первых, это очень удобно. Во-вторых, в стране много одиноких и маломобильных граждан, для которых поход в аптеку даётся с трудом, а порой и в принципе невозможен.
Кроме того, во время пандемии коронавируса в 2020 году многие люди, соблюдая изоляцию, не могли купить нужные лекарства. Для кого-то это был вопрос жизни и смерти.
В стране уже принят закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. Скоро заказать с доставкой на дом можно будет и рецептурные препараты.