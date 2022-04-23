Страстная суббота: что можно, а что нельзя делать в этот день

Великий пост, который длился 48 дней, завершается 23 апреля, в Страстную субботу. Этот день не такой строгий, как Великая пятница, однако всё же существует множество табу и запретов.

Что нельзя, а что можно в этот день, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Что запрещено? После строгого поста в Страстную пятницу (только хлеб и вода или полный отказ от пищи), в Великую субботу разрешается послабление. В этот день верующим разрешена горячая пища с растительным маслом. Однако помните, что пост продолжается, так что запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения. Нельзя употреблять спиртные напитки. Но тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина. А веселиться можно в этот день? Нет, все праздники лучше перенести на следующую неделю. Запрещено танцевать и петь, отмечать дни рождения, свадьбы и так далее. Также необходимо воздержаться от интимной близости с супругом или супругой. А в спортзал или на рыбалку? Нет, тоже нельзя. Потерпите пару дней. По церковным канонам эти мероприятия в Великую субботу запрещены. А дела по дому? Нежелательны. Все «грязные» дела надо было закончить в Чистый четверг. В субботу допустимы приготовления куличей и других блюд для праздничного стола. Но помните, что пост продолжается и пробовать кушанья нельзя. Запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи, мыться. В огороде тоже нельзя ничего делать? Абсолютно верно. Все работы с землёй запрещены. Стоит воздержаться от строительных и других физических работ. А рукоделием можно заниматься? Нет. Наши предки считали, что нельзя в этот день брать в руки металлические инструменты в память о том, что руки и ноги Христа на кресте были пронзены гвоздями. Что ещё нельзя делать в Страстную субботу? Нельзя отказывать людям в просьбах. В Великую субботу не поминают усопших, не ходят на кладбище. Нельзя ругаться и выяснять отношения. А что можно? Можно закончить приготовления к Пасхе. Это день отдыха, молитвы и духовной подготовки к празднику.