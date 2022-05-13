Учителя на Алтае хотели показать детям садистский антироссийский мультфильм. Это правда?

11 мая родители учеников школы села Бобровка Первомайского района Алтайского края обратились в СМИ с шокирующим заявлением: по распоряжению завуча школы их детям собирались показать мультфильм, в котором есть жестокие сцены насилия и ненормативная лексика, а сама идеология фильма явно антироссийская. Показ отменили практически в последний момент. Но только потому, что завуч обратила внимание на ненормативную лексику в ролике. После того как на ИА Regnum опубликовали эту историю, разразился скандал. Рассказываем, что на данный момент известно о ситуации.

Что за мультфильм хотели показать школьникам на Алтае?

Сюжет мультфильма рассказывает о детях: Ване (носит одежду цветов российского флага) и Коле (одежда цветов украинского флага). Мальчики дружили, а Ваня защищал Колю от обидчиков. Но вскоре дети стали ссориться, так как Ваня «не хотел, чтобы Коля дружил с кем-то ещё». Дальше по сюжету Ваня восемь лет избивал Колю, а чтобы за него не заступались одноклассники, угрожал им «большим настоящим пистолетом». Однажды Ваня напился, ворвался к Коле домой и начал там всё крушить. Коля взял биту. Далее в деталях показано, как он бьёт Ваню битой по голове, головой о батарею, отрывает руки и гениталии. Лупит молотком по зубам, вырывает рёбра, кишки и так далее. А в итоге отрывает Ване голову. Фото истязаний Коля отправляет с телефона Вани его родителям. Мультфильм сопровождается закадровыми комментариями с ненормативной лексикой.

Вы серьёзно? Это на самом деле собирались показать детям?

Судя по переписке педагогов, скрин которой имеется в распоряжении редакции amic.ru, — да. По крайней мере, такое распоряжение разослала по почте 19 педагогам заместитель директора по воспитательной работе Бобровской школы.

Позднее, судя по её сообщению, завуч обратила внимание, что в ролике есть ненормативная лексика, и отменила показ.

Зачем это хотели показать детям?

Точного ответа на этот вопрос нет. Завуч школы в обращении к жителям села сообщила: «То, что сейчас происходит, это дела школы... Ошибка была обнаружена. Я извинилась перед теми людьми, перед которыми должна была извиниться».

По словам обратившихся в СМИ родителей, местные депутаты заявляют, что детям хотели продемонстрировать, какие ролики снимают на Украине о России, и как там искажают информацию о нашей стране.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова дала понять ИА Regnum, что этот ролик специально создан в стиле российских разъяснительных фильмов, «чтобы при невнимательном просмотре, прослушивании кто-то мог ошибиться, переслать, показать».



«И то, что украинский ролик в данной школе в итоге к детям не попал, говорит в первую очередь о бдительности её учителей», — сказала она.

При этом Казакова напомнила, что в 2021 году в России приняли закон, запрещающий использовать в образовательных учреждениях информационные материалы, которые не прошли государственную экспертизу.

А как на это отреагировали контролирующие органы?

Бурно. Глава комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова направила обращение в Роскомнадзор, потребовав заблокировать в Сети этот видеоролик.

Минпросвещения России также заявило, что сразу в нескольких регионах страны педагоги получили «фейковые рекомендации по показу в школах антироссийского мультфильма о Коле и Ване».

В пресс-службе Минпросвещения указывают, что было «несколько аналогичных попыток распространить подобную информацию и в ряде других регионов», но учителя проявили бдительность и не стали показывать «фейковую информацию детям», пишет ТАСС.

Что теперь будет?

Сейчас идёт разбирательство. Между тем жители села Бобровка сообщили amic.ru, что прокурор сделал представление об увольнении завуча и директора школы с занимаемых должностей. По сообщениям источника информации amic.ru, вопрос этот будет решён в ближайшее время. Однако официальный комментарий по этому вопросу получить не удалось.

В Бобровском сельсовете комментировать ситуацию отказались. Глава Первомайского района на звонки не отвечает.

Также amic.ru стало известно, что родителям, которые обратились в СМИ, тоже грозит разбирательство — якобы за распространение «фейкового ролика» и за «принуждение людей знакомиться с подобного рода контентом».