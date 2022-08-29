Вам надбавочка. Как предлагают изменить перерасчет страховой пенсии трудящимся пенсионерам в России?

Депутаты ЛДПР разработали законопроект о перерасчёте страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова. Документ уже внесли в Госдуму. Как благодаря этому документу должен измениться перерасчёт и индексация пенсий, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что может измениться при перерасчёте пенсий и когда это произойдёт?

Если документ примут, повышенные страховые пенсии по старости работающие пенсионеры начнут получать с 1 января 2023 года. А увеличиться они должны за счёт того, что при их назначении в расчёт предлагают брать максимальный показатель индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3).

Также в пояснительной записке говорится о том, что с 1 января 2023 года необходимо возобновить индексацию страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. В ЛДПР подчёркивают, что все эти меры помогут восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров.

А почему вообще отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам?

Раньше пенсии индексировали ежегодно всем категориям пенсионеров с 1 января. Но в 2015 году из-за острого дефицита федеральной казны было принято решение отменить индексацию для пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность. С 2016 года им положена только небольшая надбавка. Она назначается ежегодно с 1 августа, но её эквивалент равен лишь трём пенсионным коэффициентам. С 1 августа 2022 года максимальная прибавка составляет 354 рубля.



