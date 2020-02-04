Виза в Великобританию. Что изменилось для российских туристов?

В ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально вышла из Евросоюза. Может ли эта ситуация отразиться на российских туристах и изменились ли правила получения визы в эту страну – читайте в материале amic.ru.

1 Как теперь российским туристам въезжать в Великобританию? Как и раньше, так как ничего не изменилось. Для въезда в страну россиянам по-прежнему нужна виза. Попасть в Великобританию без виз могут только граждане ЕС. Они смогут въезжать в Британию на прежних условиях и с прежними документами до конца 2020 года. До этого периода действует переходный период, в течение которого законодательство Европейского Союза будет по-прежнему применяться к его гражданам в Великобритании. Кстати, сами британцы тоже могут путешествовать по странам ЕС без визы, однако с 2021 года для них могут ввести разовый сбор в размере 7 евро, сообщает "Коммерсант"

2 2 февраля вступили в силу новые визовые правила. Поменяется ли что-то для получения визы в Великобританию? Нет. Новые правила касаются только шенгенских виз. А Великобритания, хоть и была до недавнего времени в Европейском союзе, но не относилась к числу стран, которые входят в Шенгенскую зону. Туристы не могут въехать на территорию Соединенного Королевства по шенгенской визе. Для посещения этой страны российскому туристу нужна национальная британская виза. По состоянию на январь 2020 года виза в Великобританию стоит 112 евро, говорится на сайте Европейской комиссии.

3 Как получить британскую визу туристу? Чтобы получить туристическую визу, потребуется обратиться в визовый центр и предоставить несколько документов: анкету, заполненную на сайте посольства;

загранпаспорт и старые загранпаспорта;

фотографию;

подтверждение финансового положения;

подтверждение социального статуса (справка с работы или с учебы);

подтверждение семейного положения;

подтверждение брони отелей и авиабилетов. Туристическая виза – лишь одна из нескольких. Для других видов требуются дополнительные документы.