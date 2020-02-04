Виза в Великобританию. Что изменилось для российских туристов?
Великобритания вышла из ЕС. Как это отразится на получении визы?
4 февраля 2020, 13:18
В ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально вышла из Евросоюза. Может ли эта ситуация отразиться на российских туристах и изменились ли правила получения визы в эту страну – читайте в материале amic.ru.
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Как теперь российским туристам въезжать в Великобританию?
Как и раньше, так как ничего не изменилось. Для въезда в страну россиянам по-прежнему нужна виза. Попасть в Великобританию без виз могут только граждане ЕС. Они смогут въезжать в Британию на прежних условиях и с прежними документами до конца 2020 года. До этого периода действует переходный период, в течение которого законодательство Европейского Союза будет по-прежнему применяться к его гражданам в Великобритании. Кстати, сами британцы тоже могут путешествовать по странам ЕС без визы, однако с 2021 года для них могут ввести разовый сбор в размере 7 евро, сообщает "Коммерсант".
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2 февраля вступили в силу новые визовые правила. Поменяется ли что-то для получения визы в Великобританию?
Нет. Новые правила касаются только шенгенских виз. А Великобритания, хоть и была до недавнего времени в Европейском союзе, но не относилась к числу стран, которые входят в Шенгенскую зону. Туристы не могут въехать на территорию Соединенного Королевства по шенгенской визе. Для посещения этой страны российскому туристу нужна национальная британская виза. По состоянию на январь 2020 года виза в Великобританию стоит 112 евро, говорится на сайте Европейской комиссии.
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Как получить британскую визу туристу?
Чтобы получить туристическую визу, потребуется обратиться в визовый центр и предоставить несколько документов:
- анкету, заполненную на сайте посольства;
- загранпаспорт и старые загранпаспорта;
- фотографию;
- подтверждение финансового положения;
- подтверждение социального статуса (справка с работы или с учебы);
- подтверждение семейного положения;
- подтверждение брони отелей и авиабилетов.
Туристическая виза – лишь одна из нескольких. Для других видов требуются дополнительные документы.
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