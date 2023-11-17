Воспитатель из Сибири оттаскала двухлетнюю девочку за волосы
Полицейские проводят проверку
17 ноября 2023, 16:15, ИА Амител
Кадр: ТВК
В Красноярске воспитатель детсада оттаскала двухлетнюю девочку за волосы, сообщили в краевом МВД.
Соответствующую видеозапись правоохранители нашли в одном из телеграм-каналов.
В ведомстве отметили, что им не поступало заявлений по данному факту, но проверку тем не менее они инициировали. Обстоятельства случившегося выясняются.
16 ноября Алтайский краевой суд дал реальные сроки двум бывшим воспитателям, которые проходят по делу об истязаниях в детском саду Happy Baby.
16:28:17 17-11-2023
Интересно, какие ужастики будут завтра в стране идущей своим путем?
16:44:08 17-11-2023
Ну срок получат значит...
16:49:35 17-11-2023
Посадить на долго за издевательство и жестокость а также рукоприкладство к ребенку. Запретить не только приближаться к детям но и рожать.
18:01:58 17-11-2023
Гость (16:49:35 17-11-2023) Посадить на долго за издевательство и жестокость а также рук... Гость, а ты за нее будешь рожать? Что то не то, происходит в датском королевстве. Шестидесятые годы, народ опалила ВОВ, но таких зверств не было, а сейчас это обыденность, это не потому, что интернет все знает, в то время сарафанное радио работало не хуже интернета.
18:50:57 17-11-2023
Гость (16:49:35 17-11-2023) Посадить на долго за издевательство и жестокость а также рук... Как и воспиталок из хэппи бэби