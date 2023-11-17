НОВОСТИПроисшествия

Воспитатель из Сибири оттаскала двухлетнюю девочку за волосы

Полицейские проводят проверку

17 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Кадр: ТВК
Кадр: ТВК

В Красноярске воспитатель детсада оттаскала двухлетнюю девочку за волосы, сообщили в краевом МВД.

Соответствующую видеозапись правоохранители нашли в одном из телеграм-каналов.

В ведомстве отметили, что им не поступало заявлений по данному факту, но проверку тем не менее они инициировали. Обстоятельства случившегося выясняются.

16 ноября Алтайский краевой суд дал реальные сроки двум бывшим воспитателям, которые проходят по делу об истязаниях в детском саду Happy Baby.

Мать пострадавших в Happy Baby детей прокомментировала реальные сроки воспитателям

Она отметила, что дети спустя пять лет помнят, как их били, кормили в туалете на полу, и как они не могли дышать, когда на них давили сверху
НОВОСТИОбщество
Происшествия дети Красноярский край школы и детсады

Комментарии 5

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Гость

16:28:17 17-11-2023

Интересно, какие ужастики будут завтра в стране идущей своим путем?

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Гость

16:44:08 17-11-2023

Ну срок получат значит...

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Гость

16:49:35 17-11-2023

Посадить на долго за издевательство и жестокость а также рукоприкладство к ребенку. Запретить не только приближаться к детям но и рожать.

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Гость

18:01:58 17-11-2023

Гость (16:49:35 17-11-2023) Посадить на долго за издевательство и жестокость а также рук... Гость, а ты за нее будешь рожать? Что то не то, происходит в датском королевстве. Шестидесятые годы, народ опалила ВОВ, но таких зверств не было, а сейчас это обыденность, это не потому, что интернет все знает, в то время сарафанное радио работало не хуже интернета.

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Гость

18:50:57 17-11-2023

Гость (16:49:35 17-11-2023) Посадить на долго за издевательство и жестокость а также рук... Как и воспиталок из хэппи бэби

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