Воспитатель из Сибири оттаскала двухлетнюю девочку за волосы

Полицейские проводят проверку

17 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Кадр: ТВК

В Красноярске воспитатель детсада оттаскала двухлетнюю девочку за волосы, сообщили в краевом МВД.

Соответствующую видеозапись правоохранители нашли в одном из телеграм-каналов.

В ведомстве отметили, что им не поступало заявлений по данному факту, но проверку тем не менее они инициировали. Обстоятельства случившегося выясняются.

16 ноября Алтайский краевой суд дал реальные сроки двум бывшим воспитателям, которые проходят по делу об истязаниях в детском саду Happy Baby.