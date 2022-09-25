Похолодание до +11 градусов и небольшие дожди ожидаются в Алтайском крае 26 сентября

Холодная и сырая погода установится в Алтайском крае 26 сентября, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю дневная температура составит +11...+16 градусов, по югу местами потеплеет +19...+24. В отдельных районах небольшие, по северу и востоку местами прогнозируются умеренные дожди. Ветер подует северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле термометры покажут +11...+13 градусов. Также временами ожидается дождь, а скорость ветра не должна превышать 9 м/с.