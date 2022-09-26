Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае пойдет первый снег

Первый снег в Алтайском крае может выпасть ночью 28 сентября. Как сообщают синоптики регионального Гидрометцентра, он ожидается в северных и предгорных районах.

Температура в ту ночь опустится до -2 градусов. Кроме того, вместе со снегом могут пройти умеренные дожди.

На следующий день в крае потеплеет до +4...9 градусов, однако дожди не прекратятся. Скорее всего, они растопят весь выпавший снег.