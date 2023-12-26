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Юристы рассказали, можно ли уволить беременную женщину со срочным трудовым договором

Работодатель должен продлевать соглашение

26 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Юристы рассказали о том, может ли работодатель уволить беременную женщину со срочным трудовым договором. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

Адвокат, вице-президент коллегии адвокатов Санкт-Петербурга "Ленинградский адвокат" Маргарита Абдрахимова рассказала о том, что работодатель должен продлить соглашение с беременной сотрудницей до окончания срока беременности. Увольнение в одном из случаев может произойти после завершения отпуска по беременности, а в другом – через неделю после того, как работодатель узнал о завершении беременности.

Если беременная женщина занимала временную вакансию, то работодатель должен предложить ей другую, соответствующую ряду требований, среди которых соответствие квалификации и состояние здоровья.

"Работодатель обязан предлагать беременной женщине все отвечающие вышеуказанным требованиям вакансии, которыми он располагает в местности трудоустройства работника", – сказала генеральный директор компании "Толковый юрист" Ольга Семенова.

Если подходящей вакансии нет, то женщину могут уволить.

В случае незаконного увольнения юристы рекомендуют обращаться в суд, требовать восстановления срочного договора, а также компенсации за вынужденный отпуск.

Работа права человека

Комментарии 3

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Гость

07:07:45 26-12-2023

- "Юристы рассказали, можно ли уволить беременную женщину со срочным трудовым договором" Если во власти не были юристы и адвокаты, то этой проблемы в стране не было бы.

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Гена

07:08:56 26-12-2023

Сказки

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Гость

09:18:59 26-12-2023

О чем вы? Беременных и декретниц увольняют, инвалидов и пенсионеров тоже, работодатели вообще не видят в этом проблемы

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