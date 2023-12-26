Юристы рассказали, можно ли уволить беременную женщину со срочным трудовым договором
Работодатель должен продлевать соглашение
26 декабря 2023, 07:00, ИА Амител
Юристы рассказали о том, может ли работодатель уволить беременную женщину со срочным трудовым договором. Об этом сообщает "Секрет фирмы".
Адвокат, вице-президент коллегии адвокатов Санкт-Петербурга "Ленинградский адвокат" Маргарита Абдрахимова рассказала о том, что работодатель должен продлить соглашение с беременной сотрудницей до окончания срока беременности. Увольнение в одном из случаев может произойти после завершения отпуска по беременности, а в другом – через неделю после того, как работодатель узнал о завершении беременности.
Если беременная женщина занимала временную вакансию, то работодатель должен предложить ей другую, соответствующую ряду требований, среди которых соответствие квалификации и состояние здоровья.
"Работодатель обязан предлагать беременной женщине все отвечающие вышеуказанным требованиям вакансии, которыми он располагает в местности трудоустройства работника", – сказала генеральный директор компании "Толковый юрист" Ольга Семенова.
Если подходящей вакансии нет, то женщину могут уволить.
В случае незаконного увольнения юристы рекомендуют обращаться в суд, требовать восстановления срочного договора, а также компенсации за вынужденный отпуск.
07:07:45 26-12-2023
- "Юристы рассказали, можно ли уволить беременную женщину со срочным трудовым договором" Если во власти не были юристы и адвокаты, то этой проблемы в стране не было бы.
07:08:56 26-12-2023
Сказки
09:18:59 26-12-2023
О чем вы? Беременных и декретниц увольняют, инвалидов и пенсионеров тоже, работодатели вообще не видят в этом проблемы