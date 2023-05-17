Майкл Дуглас получил "Золотую пальмовую ветвь" не за какой-то конкретный фильм, а в целом за заслуги в кинематографе.

Но картину, связанную с Дугласом, всё же обещали показать на Каннском фестивале. Это ранее не издававшийся документальный фильм "Майкл Дуглас, блудный сын", сообщалось на сайте киносмотра 3 мая 2023 года.