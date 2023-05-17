За какой фильм актёр Майкл Дуглас получил "Золотую пальмовую ветвь"?
Майкл Дуглас снялся более чем в 70 фильмах, в шоу-бизнесе актёр — несколько десятков лет. У него множество престижных наград и он удостоился ещё одной
17 мая 2023, 10:44, ИА Амител
Актёр Майкл Дуглас, наиболее известный по фильму "Основной инстинкт", получил "Золотую пальмовую ветвь" на открытии 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом СМИ сообщили накануне, 16 мая.
За что Майклу Дугласу вручили "Золотую пальмовую ветвь" – читайте на amic.ru.
За какой фильм Майкл Дуглас получил приз Каннского фестиваля?
Майкл Дуглас получил "Золотую пальмовую ветвь" не за какой-то конкретный фильм, а в целом за заслуги в кинематографе.
Но картину, связанную с Дугласом, всё же обещали показать на Каннском фестивале. Это ранее не издававшийся документальный фильм "Майкл Дуглас, блудный сын", сообщалось на сайте киносмотра 3 мая 2023 года.
Как Майкл Дуглас отреагировал на то, что ему вручили "Золотую пальмовую ветвь"?
Майкл Дуглас выразил благодарность за "Золотую пальмовую ветвь". Также актёр, произнося речь, иронизировал над своим возрастом.
"Спасибо за эту награду. <...> Есть сотни фестивалей по всему миру <...> Этому фестивалю 76 лет, но мне ещё больше", – пошутил Дуглас, которому в сентябре этого года исполнится 79 лет.
13:07:26 17-05-2023
С меня хватит! выбивается из всей подборки. Там Дуглас создал весьма самобытный цельный и неординарный образ.