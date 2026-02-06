Забежали, успокоили, помогли. Барнаульская семья благодарит бригаду скорой за помощь дочке

Родители отметили профессионализм и чуткое отношение фельдшеров скорой помощи и медиков в детской больнице

Читатель amic.ru обратился в редакцию с просьбой опубликовать слова благодарности в адрес бригады скорой помощи. Медики прибыли на вызов к его 11-месячной дочери, состояние которой внезапно ухудшилось. Родители отметили, что фельдшеры очень быстро приехали и оказать необходимую помощь.

"Корректно, быстро и грамотно"

Семья живет в Фирсово-2. Как рассказал барнаулец, ребенку стало плохо вечером 3 февраля: резко поднялась температура и начались судороги. Он позвонил на 112, там приняли вызов. Переживая, чтобы медики точно приехали, мужчина позвонил еще и на 03: там лишь подтвердили, что вызов уже принят и фельдшеры скоро прибудут.

«Минут 25 они ехали. Это очень быстро с учетом того, где мы живем. Как только приехали, девчонки-фельдшеры сразу бегом от калитки и в дом. С собой у них было несколько сумок, чемоданчики. Я так понимаю, с собой они сразу взяли все, предполагая любой сценарий», — делится отец девочки.Медики успокоили встревоженную маму и тут же начали осматривать ребенка. Быстро приняли решение о госпитализации: помогли собраться, подсказали, что с собой взять, и довели до машины.

«Не только быстрые и грамотные действия, но и чуткое и максимально корректное отношение. Жена говорит, в дороге они даже извинялись, что натоптали: не знали, что у нас ковер. Мол, многие бахилы просят надеть. Но как вообще о таком можно думать, когда ребенку плохо? Тут уже либо ехать, либо шашечки», — говорит мужчина.Как amic.ru уточнили в Минздраве Алтайского края, на этом вызове работали фельдшеры подстанции "Новоалтайская" Нина Шаравина и Елена Живага. Родители девочки выражают медикам искренние слова благодарности.

"Кучу анализов всего за полдня"

Маму вместе с ребенком госпитализировали в детскую клиническую больницу № 7. По словам мужчины, там медики тоже сработали четко.

«Приняли и положили в палату. Несмотря на то, что был уже вечер, сразу взяли кучу анализов. И с утра еще были обследования: рентген, УЗИ, биохимия и так далее. Уже к обеду 4 февраля все было готово. Всего за полдня», — говорит папа девочки.Результаты анализов показали, что острое состояние миновало и дальше ребенок может лечиться амбулаторно. Поэтому в этот же день мама с дочкой оказались дома.

«У нас часто ругают врачей — местами это оправданно. Но я считаю, что и хвалить тоже нужно и отмечать высокий профессионализм. Для нас как для родителей это была настолько стрессовая ситуация. А медики проявили максимально корректный подход», — сказал мужчина.