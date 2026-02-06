Забежали, успокоили, помогли. Барнаульская семья благодарит бригаду скорой за помощь дочке
Родители отметили профессионализм и чуткое отношение фельдшеров скорой помощи и медиков в детской больнице
06 февраля 2026, 07:15, ИА Амител
Читатель amic.ru обратился в редакцию с просьбой опубликовать слова благодарности в адрес бригады скорой помощи. Медики прибыли на вызов к его 11-месячной дочери, состояние которой внезапно ухудшилось. Родители отметили, что фельдшеры очень быстро приехали и оказать необходимую помощь.
"Корректно, быстро и грамотно"
Семья живет в Фирсово-2. Как рассказал барнаулец, ребенку стало плохо вечером 3 февраля: резко поднялась температура и начались судороги. Он позвонил на 112, там приняли вызов. Переживая, чтобы медики точно приехали, мужчина позвонил еще и на 03: там лишь подтвердили, что вызов уже принят и фельдшеры скоро прибудут.
«Минут 25 они ехали. Это очень быстро с учетом того, где мы живем. Как только приехали, девчонки-фельдшеры сразу бегом от калитки и в дом. С собой у них было несколько сумок, чемоданчики. Я так понимаю, с собой они сразу взяли все, предполагая любой сценарий», — делится отец девочки.Медики успокоили встревоженную маму и тут же начали осматривать ребенка. Быстро приняли решение о госпитализации: помогли собраться, подсказали, что с собой взять, и довели до машины.
«Не только быстрые и грамотные действия, но и чуткое и максимально корректное отношение. Жена говорит, в дороге они даже извинялись, что натоптали: не знали, что у нас ковер. Мол, многие бахилы просят надеть. Но как вообще о таком можно думать, когда ребенку плохо? Тут уже либо ехать, либо шашечки», — говорит мужчина.Как amic.ru уточнили в Минздраве Алтайского края, на этом вызове работали фельдшеры подстанции "Новоалтайская" Нина Шаравина и Елена Живага. Родители девочки выражают медикам искренние слова благодарности.
"Кучу анализов всего за полдня"
Маму вместе с ребенком госпитализировали в детскую клиническую больницу № 7. По словам мужчины, там медики тоже сработали четко.
«Приняли и положили в палату. Несмотря на то, что был уже вечер, сразу взяли кучу анализов. И с утра еще были обследования: рентген, УЗИ, биохимия и так далее. Уже к обеду 4 февраля все было готово. Всего за полдня», — говорит папа девочки.Результаты анализов показали, что острое состояние миновало и дальше ребенок может лечиться амбулаторно. Поэтому в этот же день мама с дочкой оказались дома.
«У нас часто ругают врачей — местами это оправданно. Но я считаю, что и хвалить тоже нужно и отмечать высокий профессионализм. Для нас как для родителей это была настолько стрессовая ситуация. А медики проявили максимально корректный подход», — сказал мужчина.
08:24:46 06-02-2026
Приятно читать!
09:05:32 06-02-2026
Назовите поименно медиков, оказывающих эффективную помощь детям.
12:09:59 06-02-2026
Молодцы конечно, но это ведь их работа, разве нет? А я хочу выразить благодарность продавцу из соседнего магазина, всегда вежливая, шапочку носит, сдачу сдает правильно. А еще нашему дворнику, всегда вежливая, хорошо убирает.... Ну вы поняли
14:51:29 06-02-2026
Гость (12:09:59 06-02-2026) Молодцы конечно, но это ведь их работа, разве нет? А я хочу ... Бедняжка! Тебя, наверное, ни разу в жизни не благодарили, вот тебе и обидно, и завидно. А ты попробуй перестать шипеть из-за угла и начни хорошо делать свою работу. Или слабО?
15:16:18 06-02-2026
благодарят регулярно, только подвигом это не называют)))
17:09:44 06-02-2026
