Забывчивость принесла жителю Огайо полмиллиона долларов

Мужчина потратит деньги на погашение ипотеки и покупку автомобиля

01 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Шарики лототрона / Фото: unsplash.com

Обычная забывчивость обернулась для жителя Огайо крупным лотерейным выигрышем в полмиллиона долларов. По информации UPI, мужчина отправился в магазин за получением небольшого выигрыша в 50 долларов, но обнаружил, что оставил выигрышный билет дома.

Не став тратить время на возвращение, он приобрел еще один скретч-билет аналогичной лотереи. Каково же было его удивление, когда проверка прямо на парковке показала выигрыш в 500 000 долларов.

Победитель уже поделился планами: средства пойдут на полное погашение ипотечного кредита, покупку нового автомобиля и, что особенно важно, на сокращение рабочей нагрузки ради большего внимания семье.

Ранее россиянка выиграла более пяти миллионов рублей, послушав совет астролога.