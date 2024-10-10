Заключенных хотят кормить разнообразнее: хлебцами, рыбой, фруктовыми палочками

Они должны вернуться в общество, не потеряв здоровье в тюрьме или СИЗО

10 октября 2024, 11:40, ИА Амител

Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com

Минюст РФ предлагает разнообразить меню заключенных и заменять одни продукты другими, например, хлеб – хлебцами или галетами, мясо – рыбой, сухофрукты – фруктовыми палочками, пишет "Российская газета".

Депутат Госдумы Анатолий Выборный пояснил, что условия содержания осужденных оказывают существенное влияние на их исправление.

"Если речь идет об обвиняемых и подозреваемых, то, вернувшись в общество, они не должны потерять здоровье в тюрьме или СИЗО", – подчеркнул он.

Сейчас на одного заключенного в день приходится не менее 90 граммов мяса или 100 граммов рыбы, 550 граммов картофеля и 250 граммов других овощей, 550 граммов черного и белого хлеба. Для несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, беременных и кормящих женщин, инвалидов и других лиц, нуждающихся в усиленном питании, эти нормы увеличены.

Каждому осужденному в день полагается: