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Заключенных хотят кормить разнообразнее: хлебцами, рыбой, фруктовыми палочками

Они должны вернуться в общество, не потеряв здоровье в тюрьме или СИЗО

10 октября 2024, 11:40, ИА Амител

Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com
Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com

Минюст РФ предлагает разнообразить меню заключенных и заменять одни продукты другими, например, хлеб – хлебцами или галетами, мясо – рыбой, сухофрукты – фруктовыми палочками, пишет "Российская газета".

Депутат Госдумы Анатолий Выборный пояснил, что условия содержания осужденных оказывают существенное влияние на их исправление.

"Если речь идет об обвиняемых и подозреваемых, то, вернувшись в общество, они не должны потерять здоровье в тюрьме или СИЗО", – подчеркнул он.

Сейчас на одного заключенного в день приходится не менее 90 граммов мяса или 100 граммов рыбы, 550 граммов картофеля и 250 граммов других овощей, 550 граммов черного и белого хлеба. Для несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, беременных и кормящих женщин, инвалидов и других лиц, нуждающихся в усиленном питании, эти нормы увеличены.

Каждому осужденному в день полагается:

  • 300 граммов супа;
  • 60 граммов холодных закусок;
  • 200 граммов гарнира;
  • 250 граммов каши;
  • 100 граммов мясного или рыбного блюда;
  • 200 граммов напитка;
  • 150-200 граммов свежих фруктов.
права человека инициативы

Комментарии 16

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Гость

11:50:51 10-10-2024

итак на наши налоги их кормят,они не в санатории,чтобы их раскармливали

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Гость

11:53:18 10-10-2024

У меня не всегда такое разнообразие. Как быть с моим здоровьем?

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Гость

11:54:34 10-10-2024

О Боже... Куда мы катимся??? Пройдитесь по школам... Посмотрите, чего там детям дают за деньги их родителей... Зеков вообще кормить 1 раз в день

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Гость

12:29:39 10-10-2024

Гость (11:54:34 10-10-2024) О Боже... Куда мы катимся??? Пройдитесь по школам... Посмотр... Со школами проблематично. Там плохо с централизацией и сразу все видно, а система ФСИН закрыта и иерархична - пилить гораздо удобнее.

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Стрелок

18:16:32 10-10-2024

Гость (11:54:34 10-10-2024) О Боже... Куда мы катимся??? Пройдитесь по школам... Посмотр... А тебя сколько ???

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Мусик

12:52:40 10-10-2024

если будет реальная конфискация - тогда пущяй.

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Гость

12:59:24 10-10-2024

На исправление преступников хорошо влияет копание беломорканалов и таскали урана в корзинах.
Тогда желание возвращаться на зону отпадёт

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Мусик

13:54:44 10-10-2024

Гость (12:59:24 10-10-2024) На исправление преступников хорошо влияет копание беломоркан... опробовано.
работает.
одобряю.

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Гость

13:05:37 10-10-2024

больницы... вы там хоть 1 грамм овощей или фруктов/ сухофруктов видели? а там вроде как люди лежат, у которых здоровье уже не очень... да, и аппетит зачастую снижен, а как там кормят, это даже здоровый не всегда есть согласится

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Гость.

19:00:52 10-10-2024

Гость (13:05:37 10-10-2024) больницы... вы там хоть 1 грамм овощей или фруктов/ сухофр... За то я за 21 день без всяких диет похудел на почти 5 кг. И это было здОрово! Запретил родственникам приносить слаждости, которые я больше женщин люблю.И дела пошли. Но такое, конечно, на любителя.

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Гость

13:50:58 10-10-2024

Хорошая новость

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Гость

14:32:10 10-10-2024

"Каждому осужденному в день полагается: ", полагается, не значит получается.

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Гость

14:43:28 10-10-2024

Минюст и татупед Выборный не до конца разобрались в вопросе, вынося такое предложение. ЗК мужского пола еще и женщин хотят и наоборот. Предлагаю отправить недоработанное предложение на доработку.

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Не гость

14:58:15 10-10-2024

Как работают на зоне так и кормить. Нечегокормить тех, кто годами сидит на задней точке. На зоне тоже и работа есть и работать нужно....

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Стрелок

18:19:42 10-10-2024

Гость (12:59:24 10-10-2024) На исправление преступников хорошо влияет копание беломоркан... Когда заедешь в зону, тогда и подумай где тебе лучше работать.

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Musik

21:46:29 10-10-2024

Стрелок (18:19:42 10-10-2024) Когда заедешь в зону, тогда и подумай где тебе лучше работа... Думает - администрация.

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