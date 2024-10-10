Заключенных хотят кормить разнообразнее: хлебцами, рыбой, фруктовыми палочками
Они должны вернуться в общество, не потеряв здоровье в тюрьме или СИЗО
10 октября 2024, 11:40, ИА Амител
Минюст РФ предлагает разнообразить меню заключенных и заменять одни продукты другими, например, хлеб – хлебцами или галетами, мясо – рыбой, сухофрукты – фруктовыми палочками, пишет "Российская газета".
Депутат Госдумы Анатолий Выборный пояснил, что условия содержания осужденных оказывают существенное влияние на их исправление.
"Если речь идет об обвиняемых и подозреваемых, то, вернувшись в общество, они не должны потерять здоровье в тюрьме или СИЗО", – подчеркнул он.
Сейчас на одного заключенного в день приходится не менее 90 граммов мяса или 100 граммов рыбы, 550 граммов картофеля и 250 граммов других овощей, 550 граммов черного и белого хлеба. Для несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, беременных и кормящих женщин, инвалидов и других лиц, нуждающихся в усиленном питании, эти нормы увеличены.
Каждому осужденному в день полагается:
- 300 граммов супа;
- 60 граммов холодных закусок;
- 200 граммов гарнира;
- 250 граммов каши;
- 100 граммов мясного или рыбного блюда;
- 200 граммов напитка;
- 150-200 граммов свежих фруктов.
11:50:51 10-10-2024
итак на наши налоги их кормят,они не в санатории,чтобы их раскармливали
11:53:18 10-10-2024
У меня не всегда такое разнообразие. Как быть с моим здоровьем?
11:54:34 10-10-2024
О Боже... Куда мы катимся??? Пройдитесь по школам... Посмотрите, чего там детям дают за деньги их родителей... Зеков вообще кормить 1 раз в день
12:29:39 10-10-2024
Гость (11:54:34 10-10-2024) О Боже... Куда мы катимся??? Пройдитесь по школам... Посмотр... Со школами проблематично. Там плохо с централизацией и сразу все видно, а система ФСИН закрыта и иерархична - пилить гораздо удобнее.
18:16:32 10-10-2024
Гость (11:54:34 10-10-2024) О Боже... Куда мы катимся??? Пройдитесь по школам... Посмотр... А тебя сколько ???
12:52:40 10-10-2024
если будет реальная конфискация - тогда пущяй.
12:59:24 10-10-2024
На исправление преступников хорошо влияет копание беломорканалов и таскали урана в корзинах.
Тогда желание возвращаться на зону отпадёт
13:54:44 10-10-2024
Гость (12:59:24 10-10-2024) На исправление преступников хорошо влияет копание беломоркан... опробовано.
работает.
одобряю.
13:05:37 10-10-2024
больницы... вы там хоть 1 грамм овощей или фруктов/ сухофруктов видели? а там вроде как люди лежат, у которых здоровье уже не очень... да, и аппетит зачастую снижен, а как там кормят, это даже здоровый не всегда есть согласится
19:00:52 10-10-2024
Гость (13:05:37 10-10-2024) больницы... вы там хоть 1 грамм овощей или фруктов/ сухофр... За то я за 21 день без всяких диет похудел на почти 5 кг. И это было здОрово! Запретил родственникам приносить слаждости, которые я больше женщин люблю.И дела пошли. Но такое, конечно, на любителя.
13:50:58 10-10-2024
Хорошая новость
14:32:10 10-10-2024
"Каждому осужденному в день полагается: ", полагается, не значит получается.
14:43:28 10-10-2024
Минюст и татупед Выборный не до конца разобрались в вопросе, вынося такое предложение. ЗК мужского пола еще и женщин хотят и наоборот. Предлагаю отправить недоработанное предложение на доработку.
14:58:15 10-10-2024
Как работают на зоне так и кормить. Нечегокормить тех, кто годами сидит на задней точке. На зоне тоже и работа есть и работать нужно....
18:19:42 10-10-2024
Гость (12:59:24 10-10-2024) На исправление преступников хорошо влияет копание беломоркан... Когда заедешь в зону, тогда и подумай где тебе лучше работать.
21:46:29 10-10-2024
Стрелок (18:19:42 10-10-2024) Когда заедешь в зону, тогда и подумай где тебе лучше работа... Думает - администрация.