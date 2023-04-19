Суд над барнаульцем, жестоко убившим Елену Падун, пройдёт в закрытом режиме

Константину Падуну грозит до 15 лет лишения свободы

19 апреля 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Судья Ленинского районного суда Барнаула Ирина Кейш полностью закрыла процесс по делу Константина Падуна, которого обвиняют в хладнокровном убийстве бывшей супруги Елены. На очередное заседание, прошедшее 19 апреля, не пустили не только СМИ, но и слушателей. Просьба закрыть заседание исходила от адвоката Падуна, Гюльнары Нахабиной. Она объяснила это защитой прав двух несовершеннолетних детей супружеской четы. Подробнее о том, зачем понадобилось удалить всех посторонних из зала суда, читайте на amic.ru 20 апреля.

Как уже сообщалось, в ночь с 4 на 5 января между экс-супругами произошла очередная ссора. Разъярённый мужчина задушил бывшую жену. При этом в соседних комнатах спали дети. Чтобы скрыть преступление, Константин положил тело убитой в мешок и вынес его на крышу дома. Здесь он засыпал труп снегом. Утром коллеги потеряли Елену и пытались с ней связаться. Чтобы отвести от себя подозрения, Падун с телефона бывшей супруги написал коллеге от имени Елены, что задерживается и будет на работе позже. Затем он выключил мобильный и спрятал его, личные вещи жены и паспорт выбросил в мусорный бак.

После того как Елену начали искать, Константин несколько дней убеждал правоохранителей, что бывшая супруга вела разгульный образ жизни и могла на несколько дней уходить из дома, оставив детей. Однако все факты, собранные полицией, говорили об обратном: женщина была хорошей матерью, обеспечивала свою семью и никогда не бросала детей. Под тяжестью доказательств бывший супруг всё же признался в содеянном.