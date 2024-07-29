Не визитная карточка. Градсовету не понравился проект "панельки" в Научном городке

Проект представили 25 июля на заседании градсовета Барнаула

29 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Проект Научного городка в Барнауле

На месте недостроя в Научном городке планируют возвести девятиэтажный панельный жилой дом. Для этого придется убрать часть зеленых насаждений. Проект рассмотрели 25 июля на заседании градсовета Барнаула. Его членам дом не очень понравился, а некоторые архитекторы и вовсе раскритиковали проект. По их мнению, в Научном городке должно появиться красивое здание, которое станет визитной карточкой, а не типовая коробка.

Что известно о проекте?

Эскиз дома по адресу улица Научный городок, 23, подготовил "Алтайгражданпроект" по заказу "Строительной инициативы". По задумке разработчиков это типовое восьмиэтажное здание, в котором будет три подъезда. На первом этаже запроектировали помещения общественного назначения.

Общая площадь участка – 8,1 тысячи квадратных метров. Дом будет рассчитан на 184 квартиры, в которых предусмотрено проживание 328 человек.

Участок расположен в районе с советской застройкой, рядом находится детский сад и школа. Предполагается, что, помимо дома, построят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Кроме того, предусматривается строительство парковочной зоны на 109 автомобилей. Однако этого не хватает для соблюдения нормативов. Оставшиеся машины авторы предложили оставлять на красных линиях вдоль улицы Научный городок.

Что касается дизайна дома, то фасад будет из фиброцементных панелей с фактурой дерева. В каждой квартире предусмотрена корзина для кондиционеров.

Что сказали о проекте эксперты?

Почти у всех членов градсовета Барнаула не было вопросов к архитектуре здания. Однако к расположению дома и как он вписывается в окружающую застройку претензии были. В частности, почему проектировщики не оставят часть зеленых насаждений. Тем более что площадь участка позволяет это сделать.

Барнаульский общественник Евгений Носенко предложил доработать проект, чтобы лучше продумать пешеходную схему вокруг дома. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников также рекомендовал пересмотреть схему размещения автомобилей. Дело в том, что стоянка находится очень близко от дома и его жители это явно не оценят.

"Обидно, Научный городок, такой природный фактор, это единственный жилой микрорайон там. Дом мог быть визитной карточкой. Сейчас это просто панелька, которая могла хорошо вписаться где-то в микрорайонах Барнаула. За архитектора обидно – заказ такой", – сказал член градостроительного совета Сергей Шадрин.

В итоге проект единогласно отправили на доработку.