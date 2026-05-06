Житель Барнаула потерял 67 тысяч рублей, доверившись онлайн-брокеру

Под контролем "брокера" мужчина вошел в банковское приложение и продемонстрировал номера своих карт

06 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Мошенники / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Барнауле 62-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенника, представившегося брокером, и лишился почти 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, отметив, что злоумышленник действовал под предлогом "вывода прибыли" от несуществующих инвестиций.

По данным полиции, все началось со звонка в мессенджере: неизвестный заявил мужчине, что на его имя якобы уже оформлены инвестиции, и предложил помочь вывести доход. Барнаулец согласился, после чего по указанию собеседника установил на смартфон приложение, через которое аферист получил доступ к экрану устройства.

Под контролем "брокера" мужчина вошел в банковское приложение и продемонстрировал номера своих карт, якобы для перевода средств. Позже на телефон пришло СМС с кодом, однако его пострадавший злоумышленнику не сообщил. После этого мошенник попросил завершить разговор, удалить установленную программу и попробовать зайти в онлайн-банк спустя 15–20 минут.

Когда мужчина попытался снова войти в личный кабинет, доступ оказался заблокирован. Обратившись в банк, он узнал, что с его счетов списали 67 тысяч рублей. После этого пострадавший обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее сообщалось, что на Алтае пенсионерка накопила 10 млн и сказала дочери, что деньги надо отдать мошенникам. Женщине заявили, что она должна приехать в Барнаул и снять все сбережения.