Мошенники выманили у жительницы Барнаула 6 млн рублей через "безопасный счет"

Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда

17 апреля 2026, 10:48, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Барнауле 56-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 6 миллионов рублей. Злоумышленники действовали по распространенной схеме с "безопасным счетом", убедив потерпевшую перевести все сбережения.

Как сообщили в полиции, сначала жительнице позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Под предлогом записи на прием он попросил назвать код из СМС-сообщения якобы для подтверждения данных.

Затем с женщиной связалась другая участница схемы — она представилась сотрудницей Роскомнадзора и заявила, что на имя потерпевшей пытаются оформить кредиты с последующим переводом средств за границу. Чтобы "предотвратить" операции, собеседница настоятельно рекомендовала срочно снять деньги со счетов.

«Следуя указаниям, женщина обналичила 470 тысяч рублей и по инструкции установила на телефон приложение, через которое перевела средства. После этого мошенники вновь вышли на связь и убедили ее перевести еще 2 миллиона рублей, якобы для аннулирования кредита», — отметили в ведомстве.

На этом схема не завершилась: потерпевшая перечислила оставшиеся средства — более 3 миллионов рублей, включая личные накопления и деньги, занятые у родственников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

