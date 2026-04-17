Мошенники выманили у жительницы Барнаула 6 млн рублей через "безопасный счет"
Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда
17 апреля 2026, 10:48, ИА Амител
В Барнауле 56-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 6 миллионов рублей. Злоумышленники действовали по распространенной схеме с "безопасным счетом", убедив потерпевшую перевести все сбережения.
Как сообщили в полиции, сначала жительнице позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Под предлогом записи на прием он попросил назвать код из СМС-сообщения якобы для подтверждения данных.
Затем с женщиной связалась другая участница схемы — она представилась сотрудницей Роскомнадзора и заявила, что на имя потерпевшей пытаются оформить кредиты с последующим переводом средств за границу. Чтобы "предотвратить" операции, собеседница настоятельно рекомендовала срочно снять деньги со счетов.
«Следуя указаниям, женщина обналичила 470 тысяч рублей и по инструкции установила на телефон приложение, через которое перевела средства. После этого мошенники вновь вышли на связь и убедили ее перевести еще 2 миллиона рублей, якобы для аннулирования кредита», — отметили в ведомстве.
На этом схема не завершилась: потерпевшая перечислила оставшиеся средства — более 3 миллионов рублей, включая личные накопления и деньги, занятые у родственников.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
10:56:12 17-04-2026
деньги так отмывают
16:52:46 17-04-2026
Гость (10:56:12 17-04-2026) деньги так отмывают ... Сотрясов много было? Под отмыванием понимается легализация, где в данном случае перевод черного кэша в легальный нал или безнал? Не слишком сложно объясняю?
11:04:33 17-04-2026
Вот теперь я верю что у нас 4 ая экономика мира.
У обычной женщины есть возможность запросто достать несколько лямов и подарить их кому нибудь
11:05:48 17-04-2026
6 млн --- она кем работает? Учительница поди. Да даже для врача нормально. Может стоматолог, там вообще бешеные цены
11:10:02 17-04-2026
чем люди думают? вроде не старая еще...
11:10:19 17-04-2026
Когда же наконец люди будут думать головой. Но ведь уже всех предупреждают и все равно люди не думают.
11:26:26 17-04-2026
Да (11:10:19 17-04-2026) Когда же наконец люди будут думать головой. Но ведь уже всех... Ума хватило 6 лямов заработать. Не хватило не отдать, но это уже сложней. Заработать проще. Раз раз и заработал. Может тоже лохов разводит. А тут бумеранг вернулся
11:11:04 17-04-2026
11:31:14 17-04-2026
А выманили позвонив по самому защищенному месенджеру или на домашний телефон? Если на домашний, то срочно нужно заблокировать все домашние номера телефонов.
11:32:58 17-04-2026
Они одни , кто русский народ обирает?
И везде банки при делах.
11:34:13 17-04-2026
56 лет !!! А дура-дурой !!!
11:39:06 17-04-2026
Чему бы грабли ни учили,а сердце верит в чудеса.
11:48:52 17-04-2026
а не хотите поинтересоваться откуда у 60 летней пенсионерки 6 миллионов? а я вам скажу - это обычный дроп и обычная обналичка денег под видом мошенничества
либо она хранила общак