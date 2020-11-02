В Барнауле начали разворачивать ковидный госпиталь в торговом центре. Алтайский министр здравоохранения заболел коронавирусом, а кафе и клубы после запрета все равно работают по ночам. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще у 227 жителей Алтайского края подтвердили коронавирус. 73 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 19 667 инфицированных, среди них 1466 детей.
Коронавирусом переболели 16 539 человек. За сутки из больниц выписали 89 выздоровевших. На лечении в госпиталях находятся 2322 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 550 зараженных, 178 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5979 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.
За время пандемии в Алтайском крае умерли 799 человек с COVID-19 (9 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 387 человек.
Ковидный госпиталь в Барнауле откроют в здании ТЦ "Посуда Центр". Его уже закрыли для покупателей, волонтеры помогают вывозить имущество.
"Строители планируют приступить к работам 4-5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации, – рассказал глава города Вячеслав Франк. – В четверг мы планируем получить предпроектное решение, приступить к формированию смет и получить понимание стоимости и сроков выполнения работ".
Что об этом думают арендаторы торгового центра – читайте в материале amic.ru.
Три ковидных госпиталя планируют открыть и в других городах Алтайского края, сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая.
Речь идет о развертывании госпиталей в Заринске, Бийске и Рубцовске.
"В Рубцовске на площадке городской больницы № 3 идет монтаж кислорода и установка шлюзов. По Заринску готовим площадку поликлиники в районе, также идет монтаж кислорода", – уточнила замминистра.
2 ноября стало известно, что министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заболел коронавирусной инфекцией.
В понедельник пришел результат тестирования на COVID-19 – он положительный.
Состояние главы ведомства оценивается как удовлетворительное. Он лечится дома.
Согласно "ковидному" указа губернатора Алтайского края, теперь нельзя проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия, оказывать услуги аналогичного характера с 23:00 до 6:00.
Проверяющие посетили девять подобных заведений и выявили два нарушения. В отношении организаций составили административные материалы по ст. 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности", которые теперь рассмотрит суд. Нарушителей могут либо предупредить, либо оштрафовать – от 100 000 до 300 000 рублей.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в "коронавирусный" указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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