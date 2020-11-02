Сколько заболевших в Алтайском крае 2 ноября?

Еще у 227 жителей Алтайского края подтвердили коронавирус. 73 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 19 667 инфицированных, среди них 1466 детей.

Коронавирусом переболели 16 539 человек. За сутки из больниц выписали 89 выздоровевших. На лечении в госпиталях находятся 2322 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 550 зараженных, 178 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5979 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в Алтайском крае умерли 799 человек с COVID-19 (9 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 387 человек.