В Алтайском крае предлагают усилить контроль за масочным режимом в ТЦ. Создатели вакцины объяснили, почему врачи после прививки заболели коронавирусом, а священнослужитель освятил ковидные госпитали Заринска Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайского края. Из них 72 — в Барнауле. Теперь в регионе 21 731 инфицированный, в том числе 1572 ребенка.
Коронавирусом переболели 18 192 жителей Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали 102 человека. На лечении в госпиталях находятся 2610 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 661 зараженного, 177 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии скончались 915 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 449 человек.
Председатель АКЗС Александр Романенко предложил усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. По его словам, не менее трети всех посетителей либо ходят без маски, либо неправильно ее носят.
"И администрация торгового центра при этом не делает ничего, чтобы донести до покупателей необходимость ношения маски. Когда я спросил администратора торгового центра, почему они не обязывают людей надевать средства защиты, мне не ответили ничего вразумительного, и я понимаю почему. Владельцам этого ТРЦ все равно", – заявил Романенко.
Батюшка освятил ординаторскую, приемный покой, палаты, окропил святой водой пациентов. Также он передал госпиталю пять икон.
С учетом соблюдения требований и обязательной смены костюма в каждом из корпусов посещение заняло более полутора часов.
Создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" объяснили, почему трое алтайских враче заразились после прививки.
Дело в том, что вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводится первая доза, а через три недели – вторая. До полного завершения цикла говорить о защите от заражения нельзя
"Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета", – подчеркнули ученые.
А заболевшие врачи успели поставить только одну прививку. Получается, что иммунитет у них не сформировался, поэтому они заразились.
Из строя вышли два аппарат КТ в Бийске и Рубцовске. Губернатор Виктор Томенко поручил разобраться с этой ситуацией.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, специалисты сервисного центра после переговоров с представителями регионального Минздрава вскоре приступят к устранению неполадок. До проведения ремонта часть пациентов с клиническими проявлениями заболеваний будут направлять на рентген. Медики утверждают, что это не сильно отразится на качестве диагностики.
По словам главного рентгенолога Алтайского края Владимира Колмогорова, не каждого пациента с признаками поражения легких следует направлять на КТ. Во многих случаях отклонения проявятся и на рентгеновском снимке, однако решение о назначении того или иного вида диагностики должен принимать врач.
В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю добавили номера телефонов, по которым можно получить интересующую информацию о постановлении о самоизоляции, которое выдают контактным.
Позвонить можно по номерам: 8 (3852) 24-28-62, 24-29-69, 24-99-59, 24-99-66, 66-54-27 и 66-54-33.
В ведомстве напомнили, что статус контактных лиц устанавливается по информации "Центра гигиены и эпидемиологии". То есть если в центре нет информации о контакте с больным, то представители Роспотребнадзора ничем тут помочь не могут.
Чтобы подать информацию о контактных, нужно позвонить по телефонам 8 (3852) 50-68-23, 50-68-25 или написать на электронную почту mail@altcge.ru. К письму следует прикрепить ФИО больного, дату рождения и дату получения положительного анализа на COVID-19.
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