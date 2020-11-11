Сколько человек заболело коронавирусом в Алтайском крае?

232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайского края. Из них 72 — в Барнауле. Теперь в регионе 21 731 инфицированный, в том числе 1572 ребенка.

Коронавирусом переболели 18 192 жителей Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали 102 человека. На лечении в госпиталях находятся 2610 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 661 зараженного, 177 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии скончались 915 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 449 человек.