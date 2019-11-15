"Руки-базуки" Кирилла Терешина оказались подделкой. Он делал себе инъекции вазелина

Россиянин Кирилл Терешин, который прославился своими огромными искусственными бицепсами, увеличил их с помощью вазелиновых инъекций, сообщает "Лента".

Хирург Сеченовского университета рассказал, что мужчина приобретал в аптеке вазелиновое масло, разогревал его и самостоятельно вкалывал себе в бицепсы.

В настоящее время медики вырезали поврежденную ткань только с одной руки Кирилла. В будущем ему еще несколько раз понадобится врачебная помощь.

Врач уточнил, что "вазелин пропитывает мышечные ткани, подкожные, кожу". При этом состояние Терешина оценивается как стабильное.