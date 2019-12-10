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Политический "новобранец" Шипунов рассказал, зачем хочет стать главой Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Кандидат пока не раскрывает свою программу, но говорит, что проблемы города знает
Алексей Шипунов / Фото предоставлено Алексеем Шипуновым

Алексей Шипунов / Фото предоставлено Алексеем Шипуновым

Барнаулец Алексей Шипунов, который подал документы на участие в конкурсе по отбору главы города, рассказал amic.ru зачем ему все это.

"Мысль об участии в конкурсе родилась сразу, как теперь уже бывший градоначальник Сергей Дугин подал в отставку в августе 2019 года. Я выдвигаюсь сам, никто меня об этом не просил. Не состою и никогда не состоял в какой-либо партии. Кому-то чего-то доказывать своим участием не собираюсь", – рассказал он.

Алексей Шипунов заверил, что у него есть понимание, какие у города проблемы, а также как их можно решить. Все это прописано в его программе, которую сначала комиссии, а потом депутатам гордумы должны будут представить все кандидаты (те, что пройдут проверку документов). Однако сейчас рассказать, что это за программа, он отказался. Попросил подождать ту самую проверку.

А еще он считает ошибочным мнение, что главой города должен быть хозяйственник.

"Глава города должен быть топ-менеджером", – уверен собеседник.

Шипунову 34 года. Он имеет высшее юридическое образование (Алтайская академия экономики и права), но юристом не работал. С 2008 года занимался бизнесом, каким именно, не сказал, но уточнил, что в сфере строительства. Около полутора лет возглавлял одну компанию, потом закрыл ее, еще пять с половиной лет возглавлял другую, тоже закрыл. Сейчас официально безработный. 

Напомним, документы он подал вторым. Первым был политик и бизнесмен Андрей Крылов. Остальным кандидатам нужно успеть до 19 декабря. Затем пройдет проверка документов, комиссия проведет со всеми собеседования, после которого утвердит кандидатуры для голосования в гордуме, которое состоится 14 февраля 2020 года. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.12.2019 07:44
- гость -

"каким именно, не сказал", т.е. уже начинает что то утаивать от избирателей.
"возглавлял одну компанию, потом закрыл ее.., возглавлял другую, тоже закрыл...", а после его руководства останется что-нибудь от Барнаула?!
"Глава города должен быть топ-менеджером", т.е. он желает только зарплату получать...

10.12.2019 07:48
- гость -

кто-то еще не понял, что едро оставит Франка?

10.12.2019 08:44
- гость -

Мы на своем уровне должны провести достойные выборы, что бы не хуже чем в Московии было. Интриги, страсти, неравный бой, достойные (лучшие) представители расы человеческой должны схлестнуться за трон города, так что бы последнему жителю города было ясно что город получил не какого нибудь замухрыжку а лучшего. Ну вот как то так надо сюжет провести, не скупитесь на хорошего тамаду. Порой такая мелочь приятнее новогодней елки. А то мы тут совсем в болоте скоро квакать начнем, а хотелось бы получить глубокое представление в стиле Достоевского а не в стиле Донцовой или Бузовой.

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