Женщина с гранатометом, гулявшая по улицам Североуральска, стала звездой соцсетей
Позже она пояснила, что работает в музее
04 мая 2026, 12:00, ИА Амител
Женщина с гранатометом / Фото: "Подслушано Североуральск"
Женщину с "гранатометом" заметили в Североуральске, которая спокойно шла по улицам. Фотографии разлетелись по соцсетям, а местные жители стали шутить, что "каждый защищается как может", пишет "Подслушано Североуральск".
Как позже пояснила сама женщина, она работает в музее и с "базукой" на плече прошла через весь город:
«Простите, что кого-то испугала своим видом, не хотела. Это подарок для нашего музея. В выходной здание закрыто, поэтому пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот "футляр" в музей. Благодарна всем, кто меня понял и поддержал».
12:02:48 04-05-2026
Охотница за БПЛА. Какие времена, такие и охотники.
13:05:30 04-05-2026
Кстати, очень полезное приспособление пенсионерам для прогулок в поликлинику или ЖЭК. Помогает избегать очередей. В окружающих внезапно просыпается удивительная вежливость и очереди рассасываются сами собой, а все вопросы решаются с поразительной легкостью...
21:51:35 04-05-2026
Гость (13:05:30 04-05-2026) Кстати, очень полезное приспособление пенсионерам для прогу... Не чешите, фейсом в асфальт могут с перепугу положить. Да и правы будут.
07:41:32 05-05-2026
