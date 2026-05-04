Женщина с гранатометом, гулявшая по улицам Североуральска, стала звездой соцсетей

Позже она пояснила, что работает в музее

04 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Женщина с гранатометом / Фото: "Подслушано Североуральск"

Женщину с "гранатометом" заметили в Североуральске, которая спокойно шла по улицам. Фотографии разлетелись по соцсетям, а местные жители стали шутить, что "каждый защищается как может", пишет "Подслушано Североуральск".

Как позже пояснила сама женщина, она работает в музее и с "базукой" на плече прошла через весь город: