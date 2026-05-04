"Запомнится на всю жизнь". Барнаулец рассказал, как певица Света села ему на колени

Все произошло во время концерта в ДК "Мотор"

04 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Певица Света и Максим Пономаренко / Фото: тг-канал "Дневник Емели"

Житель Барнаула и начинающий блогер Максим Пономаренко 19 апреля побывал на концерте певицы Светы в ДК "Мотор" и неожиданно оказался в центре внимания артистки. Во время выступления исполнительница спустилась в зал, подошла к зрителю и даже на несколько секунд села к нему на колени. Об этом Пономаренко написал в своем телеграмм-канале "Дневник Емели".

По словам Максима, с творчеством певицы он познакомился в 2024 году – тогда впервые попал на ее концерт. С тех пор, говорит он, стал внимательно следить за ее музыкой и творчеством. Во время недавнего выступления ему удалось оказаться в первом ряду. В какой-то момент артистка подошла к нему, взяла за руку, а затем присела рядом.

«Света подошла ко мне, поддержала за руку – уже от этого мурашки по коже. А дальше она присела ко мне на колени. Мы сфотографировались, обнялись. Этот момент – чистый восторг», – рассказал барнаулец.

Максим признался, что давно считает певицу своим кумиром. По его словам, он регулярно слушает ее песни, пересматривает клипы и следит за соцсетями артистки. Кроме того, однажды Света вдохновила блогера на создание нового проекта. Он связался с представителем певицы, предложил сотрудничество, но получил отказ.

«Не было дня, чтобы я не включил ее музыку. Чем больше узнаю о ней как о человеке, тем сильнее восхищаюсь», – отметил блогер.

После концерта мужчина назвал произошедшее одним из самых ярких событий. Максим считает, что подобные моменты стирают границу между сценой и залом и делают концерт по-настоящему живым.

«Это точно запомнится на всю жизнь. Лучший концерт в моей жизни. Это не просто выступление. Это ощущение, что тебя видят и слышат», – подчеркнул Максим Пономаренко.

Света (настоящее имя — Светлана Колтунова) — российская певица, автор и исполнитель поп-музыки, получившая широкую известность в начале 2000-х годов. Родилась 28 мая 1980 года в Ростове-на-Дону. Популярность к артистке пришла после выхода хитов "Дорога в аэропорт", "Твои глаза", "Что мне делать сегодня", "Хватит, довольно". Ее творчество сочетает элементы поп-музыки и танцевальной электроники, а песни часто посвящены темам любви, расставаний и личных переживаний.