"Запомнится на всю жизнь". Барнаулец рассказал, как певица Света села ему на колени
Все произошло во время концерта в ДК "Мотор"
04 мая 2026, 14:00, ИА Амител
Житель Барнаула и начинающий блогер Максим Пономаренко 19 апреля побывал на концерте певицы Светы в ДК "Мотор" и неожиданно оказался в центре внимания артистки. Во время выступления исполнительница спустилась в зал, подошла к зрителю и даже на несколько секунд села к нему на колени. Об этом Пономаренко написал в своем телеграмм-канале "Дневник Емели".
По словам Максима, с творчеством певицы он познакомился в 2024 году – тогда впервые попал на ее концерт. С тех пор, говорит он, стал внимательно следить за ее музыкой и творчеством. Во время недавнего выступления ему удалось оказаться в первом ряду. В какой-то момент артистка подошла к нему, взяла за руку, а затем присела рядом.
«Света подошла ко мне, поддержала за руку – уже от этого мурашки по коже. А дальше она присела ко мне на колени. Мы сфотографировались, обнялись. Этот момент – чистый восторг», – рассказал барнаулец.
Максим признался, что давно считает певицу своим кумиром. По его словам, он регулярно слушает ее песни, пересматривает клипы и следит за соцсетями артистки. Кроме того, однажды Света вдохновила блогера на создание нового проекта. Он связался с представителем певицы, предложил сотрудничество, но получил отказ.
«Не было дня, чтобы я не включил ее музыку. Чем больше узнаю о ней как о человеке, тем сильнее восхищаюсь», – отметил блогер.
После концерта мужчина назвал произошедшее одним из самых ярких событий. Максим считает, что подобные моменты стирают границу между сценой и залом и делают концерт по-настоящему живым.
«Это точно запомнится на всю жизнь. Лучший концерт в моей жизни. Это не просто выступление. Это ощущение, что тебя видят и слышат», – подчеркнул Максим Пономаренко.
Света (настоящее имя — Светлана Колтунова) — российская певица, автор и исполнитель поп-музыки, получившая широкую известность в начале 2000-х годов. Родилась 28 мая 1980 года в Ростове-на-Дону. Популярность к артистке пришла после выхода хитов "Дорога в аэропорт", "Твои глаза", "Что мне делать сегодня", "Хватит, довольно". Ее творчество сочетает элементы поп-музыки и танцевальной электроники, а песни часто посвящены темам любви, расставаний и личных переживаний.
14:10:52 04-05-2026
как говорил мой дед, "все мы люди, она такая же как ты, как другие". просто девка, просто поет, просто работа такая. ничего тут ТАКОГО прям вах нету. и не сказал бы что прям красотка, в городе тысячи девушек заметно красивше и моложе.
Крыша просто едет у этих фанатиков. это какая то болезнь может.
14:30:13 04-05-2026
таки в 19 лет-Максимка надо уже не одну Свету на коленях подержать.
15:16:19 04-05-2026
Нда... Какая же это Света??? Это Светлана Батьковна... Ей 46 годов!!!
А Максимка какой то ребенок, с переизбытком гормона на букву Спе...ксикоз. В 2024 "познакомился с творчеством" и начал "следить... По нему следаки из СК скучают...
15:57:05 04-05-2026
Как мало надо человеку для счастья. "Не сотвори себе кумира".
16:03:04 04-05-2026
А кто такая эта певица Света? не слышал
16:07:47 04-05-2026
Гость (16:03:04 04-05-2026) А кто такая эта певица Света? не слышал... Да ну и не нужно
16:12:39 04-05-2026
Гость (16:03:04 04-05-2026) А кто такая эта певица Света? не слышал... вы наверное и начинающего блогера Максима Пономаренко не знаете???
17:32:24 04-05-2026
Она нашла его среди тысячи (блогеров), а он нашел её из миллиона (поющих женщин). Вот же повезло обоим. На видео, конечно, ... Эх, Максим.
18:35:10 04-05-2026
Если родился баобабом - это надолго!
21:16:00 04-05-2026
Что вы взъелись. У каждого своя радость, поделился человек. Такое правда не часто бывает, тем более с ним.
Я тоже с интересом вспоминаю,как один актер, (играл одного из бандитов из Бумера), называть ФИО не буду, зашёл поздно с коллегой в бар в Барнауле. Там был я с друзьями. Познакомились, сфотались. Потом гитара, песни, общение. Узнал, что у него 4 детей. Бар продлил работу до 4 утра( пока не уехал). Это действительно здорово.
07:02:21 05-05-2026
Мой иузыкальный кумир- Иоганн Себастиан Бах. На секунду представил...
07:15:07 05-05-2026
Кто такая Света? --------- "Мужчина встречает на улице приятеля и говорит:— Послушал я этого твоего Робертино Лорети... И чего все в восторге? Картавит, фальшивит, в ноты не попадает, голоса вообще нет!— Ого! А где ты его слушал? Диск купил или по радио передавали?— Да нет, мне вчера сосед напел!"
11:06:49 06-05-2026
Я давно слежу за творчеством Максима и его каналом Емеля ТВ. Он действительно интересная личность. Максим всегда выкладывает необычные посты, а его видеоролики просто отличные. Видно, что он старается и вкладывает душу в свой проект.
А эта история меня вообще восхищает, если честно, я очень рад за Максима. Пусть у него всё сложится. В общем, Максим, если ты это читаешь, успехов тебе и пусть Светлана тебя заметит и себе заберёт. А редакция АМИК, возьмите у него интервью, а то сейчас Света к себе увезёт, и не будет у нас такого классного блогера.