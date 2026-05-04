Выпускникам напомнили, чем грозит списывание на ЕГЭ
Списывание не просто нарушает правила — оно ставит под угрозу весь процесс поступления
04 мая 2026, 14:20, ИА Амител
Попытки использовать технику для списывания на экзамене могут привести к аннулированию результатов и штрафу, сообщил в беседе с "Газетой.Ru" адвокат Антон Ключко, руководитель адвокатского филиала "Ключко, Ландау и партнеры".
Эксперт пояснил, что с точки зрения законодательства неважно, какой именно метод использует школьник для списывания.
«За нарушение правил на ЕГЭ могут привлечь к административной ответственности, независимо от того, применяются ли какие-либо устройства или нет», — отметил он.
Такие нарушения обычно квалифицируются по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ ("нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса"). Максимальное наказание за это — штраф до пяти тысяч рублей. В некоторых случаях ограничиваются предупреждением или прекращают дело за малозначительностью, например, если у ученика найдут телефон, но он не будет его использовать, добавил эксперт.
Адвокат предупредил, что использование специальных устройств, замаскированных под обычные аксессуары, может повлечь более серьезные последствия. Речь идет о микронаушниках и других гаджетах, предназначенных для скрытой передачи информации.
«Ответственность может наступить даже в том случае, если такие устройства просто находятся в кармане ученика во время экзамена», — подчеркнул Ключко.
Он также напомнил, что в Уголовном кодексе предусмотрена статья 138.1, касающаяся незаконного оборота специальных технических средств для негласного получения информации. Санкция по этой статье — до четырех лет лишения свободы. Под оборотом подразумевается не только продажа или передача, но и хранение таких устройств.
Ключко уточнил, что ответственность наступает за использование устройств, изначально созданных для скрытой передачи или фиксации информации и запрещенных к свободному обороту.
«Если устройство не имеет явных индикаторов, таких как светодиод, и предназначено для скрытного использования, оно может подпасть под действие этой нормы», — заключил адвокат.
16:18:14 04-05-2026
Волшебным пенделем.
17:11:45 04-05-2026
Гость (16:18:14 04-05-2026) Волшебным пенделем.... Дощинскому прописать. С ноги! В голову.
06:31:51 05-05-2026
Сравниваю 50-е годы и начало 60-х,когда сдавал экзамены в 4,5, 7, 10 классах, такого количества запретов, осмотров перед экзаменами, предостережений , суровости не было. Не понимаю, ученики и так взволнованы, а в СМИ чуть ли не каждый день новые суровости.Специально что ли делается, что взвинтить у выпускников заранее нервы, чтоб они хуже экзамены сдали? Ведь дети они ещё. Пожалеть бы их надо. У них и так капиталистическая жизнь будет не лёгкой.Бедные школьники.Мне уже жалко их становится.
10:59:11 05-05-2026
Уже в школе детейв преступники записывают. А те кто всё это придумывает, видимо, по себе о других судят. Понят как списывали и давали взятки?