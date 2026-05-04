Списывание не просто нарушает правила — оно ставит под угрозу весь процесс поступления

04 мая 2026, 14:20, ИА Амител

Попытки использовать технику для списывания на экзамене могут привести к аннулированию результатов и штрафу, сообщил в беседе с "Газетой.Ru" адвокат Антон Ключко, руководитель адвокатского филиала "Ключко, Ландау и партнеры".

Эксперт пояснил, что с точки зрения законодательства неважно, какой именно метод использует школьник для списывания.

«За нарушение правил на ЕГЭ могут привлечь к административной ответственности, независимо от того, применяются ли какие-либо устройства или нет», — отметил он.

Такие нарушения обычно квалифицируются по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ ("нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса"). Максимальное наказание за это — штраф до пяти тысяч рублей. В некоторых случаях ограничиваются предупреждением или прекращают дело за малозначительностью, например, если у ученика найдут телефон, но он не будет его использовать, добавил эксперт.

Адвокат предупредил, что использование специальных устройств, замаскированных под обычные аксессуары, может повлечь более серьезные последствия. Речь идет о микронаушниках и других гаджетах, предназначенных для скрытой передачи информации.

«Ответственность может наступить даже в том случае, если такие устройства просто находятся в кармане ученика во время экзамена», — подчеркнул Ключко.

Он также напомнил, что в Уголовном кодексе предусмотрена статья 138.1, касающаяся незаконного оборота специальных технических средств для негласного получения информации. Санкция по этой статье — до четырех лет лишения свободы. Под оборотом подразумевается не только продажа или передача, но и хранение таких устройств.

Ключко уточнил, что ответственность наступает за использование устройств, изначально созданных для скрытой передачи или фиксации информации и запрещенных к свободному обороту.