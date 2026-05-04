НОВОСТИОбщество

Выпускникам напомнили, чем грозит списывание на ЕГЭ

Списывание не просто нарушает правила — оно ставит под угрозу весь процесс поступления

04 мая 2026, 14:20, ИА Амител

ЕГЭ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
ЕГЭ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Попытки использовать технику для списывания на экзамене могут привести к аннулированию результатов и штрафу, сообщил в беседе с "Газетой.Ru" адвокат Антон Ключко, руководитель адвокатского филиала "Ключко, Ландау и партнеры".

Эксперт пояснил, что с точки зрения законодательства неважно, какой именно метод использует школьник для списывания.

«За нарушение правил на ЕГЭ могут привлечь к административной ответственности, независимо от того, применяются ли какие-либо устройства или нет», — отметил он.

Такие нарушения обычно квалифицируются по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ ("нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса"). Максимальное наказание за это — штраф до пяти тысяч рублей. В некоторых случаях ограничиваются предупреждением или прекращают дело за малозначительностью, например, если у ученика найдут телефон, но он не будет его использовать, добавил эксперт.

Адвокат предупредил, что использование специальных устройств, замаскированных под обычные аксессуары, может повлечь более серьезные последствия. Речь идет о микронаушниках и других гаджетах, предназначенных для скрытой передачи информации.

«Ответственность может наступить даже в том случае, если такие устройства просто находятся в кармане ученика во время экзамена», — подчеркнул Ключко.

Он также напомнил, что в Уголовном кодексе предусмотрена статья 138.1, касающаяся незаконного оборота специальных технических средств для негласного получения информации. Санкция по этой статье — до четырех лет лишения свободы. Под оборотом подразумевается не только продажа или передача, но и хранение таких устройств.

Ключко уточнил, что ответственность наступает за использование устройств, изначально созданных для скрытой передачи или фиксации информации и запрещенных к свободному обороту.

«Если устройство не имеет явных индикаторов, таких как светодиод, и предназначено для скрытного использования, оно может подпасть под действие этой нормы», — заключил адвокат.

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России запретили досматривать участников ЕГЭ

Сотрудники охраны и организаторы не имеют права прикасаться к выпускникам и их личным вещам
НОВОСТИОбщество

Россия егэ выпускные
       

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:18:14 04-05-2026

Волшебным пенделем.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:45 04-05-2026

Гость (16:18:14 04-05-2026) Волшебным пенделем.... Дощинскому прописать. С ноги! В голову.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

06:31:51 05-05-2026

Сравниваю 50-е годы и начало 60-х,когда сдавал экзамены в 4,5, 7, 10 классах, такого количества запретов, осмотров перед экзаменами, предостережений , суровости не было. Не понимаю, ученики и так взволнованы, а в СМИ чуть ли не каждый день новые суровости.Специально что ли делается, что взвинтить у выпускников заранее нервы, чтоб они хуже экзамены сдали? Ведь дети они ещё. Пожалеть бы их надо. У них и так капиталистическая жизнь будет не лёгкой.Бедные школьники.Мне уже жалко их становится.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:59:11 05-05-2026

Уже в школе детейв преступники записывают. А те кто всё это придумывает, видимо, по себе о других судят. Понят как списывали и давали взятки?

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров