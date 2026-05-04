В Калининграде возле многоэтажки нашли тела пенсионерки, ее дочери и трехлетнего внука

СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего

04 мая 2026, 13:42, ИА Амител

Автомобиль следственного комитета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Калининграде возле многоэтажки нашли тела пенсионерки, ее дочери и трехлетнего внука, сообщают "Плохие новости".

«Сначала 70-летняя женщина выкинула из окна малыша, затем дождалась суицида 41-летней родственницы и после сама свела счеты с жизнью», - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили записку, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Семья жила в съемной квартире.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего.

В Санкт-Петербурге 37-летняя женщина и ее годовалый сын выпали из окна шестого этажа. Семья проживала в съемной квартире около двух месяцев, отец ребенка жил отдельно.

Скорая помощь и пострадавшая / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Гость

13:55:17 04-05-2026

афигеть

Гость

14:22:23 04-05-2026

Мурашки по коже от таких новостей! Ну неужели все настолько плохо у людей? Ведь обе пришли к выводу, что надо сделать именно так.

Гость

15:16:55 04-05-2026

Здоровые люди так не поступают...

Иванна

22:52:13 04-05-2026

Это наверное от радости бытия. Мои соболезнования.

Элен без ребят

23:46:04 04-05-2026

шибзданутых дур совсем не жалко, но малыша то за что... он мог бы прожить счастливую долгую жизнь в новой семье

