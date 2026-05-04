СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего

04 мая 2026, 13:42, ИА Амител

В Калининграде возле многоэтажки нашли тела пенсионерки, ее дочери и трехлетнего внука, сообщают "Плохие новости".

«Сначала 70-летняя женщина выкинула из окна малыша, затем дождалась суицида 41-летней родственницы и после сама свела счеты с жизнью», - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили записку, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Семья жила в съемной квартире.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего.

В Санкт-Петербурге 37-летняя женщина и ее годовалый сын выпали из окна шестого этажа. Семья проживала в съемной квартире около двух месяцев, отец ребенка жил отдельно.