Власти Барнаула рассказали, сколько снега уже успели вывезти с городских улиц

За первые трое суток 2020 года с улиц Барнаула вывезли 13 тысяч кубометров снега. А за весь этот зимний сезон на снегоотвалы отправили уже более 292 тысяч кубометров. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.
При этом за сезон дорожники уже израсходовали 22 тысячи тонн песчано-соляной смеси. Из них в первые три дня нового года уже потратили 991 тонну. В мэрии подчеркивают, что с 31 декабря бригады "Автодорстроя" дежурят в две смены, чтобы поддерживать улицы в нормативном состоянии. Такой режим работы планируют сохранять до 8 января.
Например, днем 3 января снег вывозили с проспектов Ленина, Комсомольского и Калинина, улиц Г. Исакова, Юрина, 50 лет СССР, Пионеров, Советской, Профинтерна, Воровского, 8 Марта, Северо-Западной, П. Сухова, Малахова, Парфёнова, Профсоюзов, Павловского тракта.
А 4 января техника работала на проспектах Ленина, Строителей, улицах Папанинцев, Попова, Гущина, Островского, Лазурной, Новгородской, Пушкина, Толстого, Горького, Пионеров, Шевченко, Цеховой, 8 Марта и Павловском тракте.
Каждый день на очистке улиц в праздники занято от 93 до 115 дорожных рабочих. В сообщении отмечается, что в случае непогоды в администрации обеспечат максимальный выход на улицы и рабочих, и спецтехники.
Напомним, еще 26 декабря в городской администрации рассказали, что количество вывезенного с улиц Барнаула снега почти достигло того количества, которое отправили на снегоотвалы за всю прошлую зиму.
Комментарии
Хорошие же у нас нормативы.
Вообще надо запретить выезд на дороги всем у кого клиренс меньше чем 21 см и не 4вд
А 4 января техника работала на проспектах Ленина, Строителей,
брехуны брехливые. машины проехали, собрали кучу на оставленную уже с месяц забитую
правую полосу и отчитались, что почистили.
фото было сделано в конце декабря.
и с тех пор ситуация только ухудшилась.
сейчас от правой полосы осталось 20-30 см...
Им самим то не стыдно, это же не Сирия ???
Или Барнаул по их мнению "Город слепых" ?
Представьте только если нынешнего Франка мандатники "выберут" мэром.
приказываю: не палиться, поменять методичку, убрать надоевшую связку : снег - Барнаул - Сирия. Добавить Трамп наше все ))
Снег убирают. Но 150 едениц техники это очень мало.
Вчера на примыкание Беляева к Малахова расчистил снег спец высшего класса . Приятно смотреть.
К работягам претензий нет никаких - вкалывают, как могут. А вот к организации уборки, видам и количеству техники - большие вопросы.
5.01.2020 09:07
- гость -
приказываю: не палиться,...
Ты подстилка-чинушачья кашолке своей приказывай
это получается 18000-19000 камазов 20 тонников
А где народный фронт? На зимовку в теплые края улетели? Где контроль совсем зарвавшихся отцов?
Чистят только центральные улицы. От Комсомольского по Димитрова не пройти, не проехать . Напротив ГТС и дальше из двух полос даже одной нет. Ни разу не чистили, а на Комсомольском - да, чистят регулярно.
Как же любят чиновники бумажную отчетность! Для чего людям знать сколько тонн снега вывезено? Можно только от администрации вывести весь снег и хвастаться успехом. Людям важен факт чистоты улиц. Опубликование фото очищенных улиц - это реальная отчетность!