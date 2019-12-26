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В Барнауле уже вывезли почти столько же снега, сколько за всю прошлую зиму

, ИА "Амител"
Первые ярусы снегоотвалов уже полностью заполнены
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Количество снега, вывезенного с улиц Барнаула за ноябрь и декабрь, уже приблизилось к тому, которое убрали за весь зимний сезон прошлого года. Об этом рассказал первый замглавы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков. По его словам, это сильно усложняет работу: часть техники становится недоступной для использования.

По словам Воронкова, на данный момент (в ноябре и декабре) дорожники вывезли с барнаульских улиц больше 219 тонн снега. Это почти столько же, сколько увезли на снегоотвалы в течение всего прошлого зимнего сезона.

Такое большое количество снега создало сложную ситуацию на полигонах, отметил замглавы администрации. Теперь там невозможно использовать тяжелые грузовики для вывоза снега.

"У нас девять снегоотвалов. Ситуация там сейчас очень сложная. Первые ярусы  уже полностью заполнены. Поэтому очень тяжело работать 40-тонникам: они проваливаются. Это заметно осложняет нашу работу", – объяснил Воронков.

Он подчеркнул, что работы по очистке снега планируют завершить в течение этой недели. Каждый день дорожные службы задействуют в уборке около 120-140 человек и 100-120 единиц техники.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

26.12.2019 17:44
- гость -

Опять враньё у Воронкова. Я живу в своём доме и не понаслышке знаю, сколько снега в какой год было. Нынче выпало уже много больше предыдущей зимы. Как может руководить хозяйством человек, не владеющий предметом?

26.12.2019 18:14
- гость -

Они все такие. Главное отчет.

26.12.2019 18:17
- гость -

дорожники вывезли с барнаульских улиц больше 219 тонн снега
-----------------

Вот теперь верю! 219 тонн это примерно 20 камазов.

26.12.2019 18:22
- гость -

Самое смешное, что в начале следующей недели опять снег.
Амик, вы уже открываетесь через раз из-за рекламы. И новости справа часто отображаются одной строкой.

26.12.2019 18:23
- гость -

А скока солярки с израсходовали ?

26.12.2019 18:26
амоним

"дорожники вывезли с барнаульских улиц больше 219 тонн снега"
КамАЗ 55111 имеет грузоподъемность 13 тонн (ВикипедиЯ) (округлим до 10). 219/10=22 КамАЗа. За 2 месяца вывезли 22 КамАЗа снега???

26.12.2019 19:21
- гость -

"Обрадую" наивных дорожников - у вас нет этой недели. В понедельник начнётся вторая серия метели.Сайт аэропорта на счёт этого практически не ошибается.

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