Онколог назвал главный продукт, вызывающий рак

Красное и химически обработанное мясо – лидеры среди пищи по увеличению риска возникновения рака, рассказал телеканалу "Звезда" врач-онколог Андрей Пылев.

Аналогичный эффект можно наблюдать, если сильно уменьшить количество продуктов с содержанием клетчатки в рационе.

Гипотезы, что угрозу развития онкологического заболевания несут в себе кофе, шоколад и алкоголь, эксперт поддержал, пояснив, что речь идет о значительно меньшем влиянии, чем в случае с мясом.

"Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не об алкоголе в целом", — уточнил Пылев.

По его словам, также следует избегать потребления слишком горячей пищи, так как это также поднимает риск развития злокачественной опухоли.

Как ранее писал amic.ru, группа американских ученых пришла к схожим выводам. Они установили регулярное потребление красного, переработанного мяса или птицы повышает риск преждевременной смерти, особенно от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.